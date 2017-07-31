Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился тем, что беспокоит его перед ответным матчем 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против чешской «Славии» и рассказал, что необходимо продемонстрировать для победы в дуэли с гостями из Праги. Пресс-конференция состоялась в пресс-центре «Борисов-Арены», сообщает официальный сайт ФК БАТЭ.



Александр Ермакович. Фото: fcbate.by

— Что в целом вас тревожит перед завтрашним поединком?

— Тревожные моменты есть. И связаны они с травмированными игроками. Остаются сомнения по поводу участия в матче Неманьи Милуновича. Ясно, что не сыграет Алексей Риос. Ну и Денис Поляков готовится, наверняка выйдет на поле, однако он пропустил определенное время. Понятно, что и у Дениса, и у Неманьи кондиции неоптимальные. Вот эти вопросы беспокоят более всего.

— По мнению заместителя АБФФ Сергея Сафарьяна, оценки уровня «Славии» были завышены. Согласны ли вы с этим?

— У нас своя оценка уровня «Славии», которая в целом совпала с тем, что мы увидели неделю назад в Праге. Квалифицированная команда с хорошим подбором исполнителей. Мощная, оказывающая серьезное давление при стандартных положениях. Умело обороняется и атакует. Соперник крепкий, но это не значит, что неуязвимый.

Того уровня игры, который мы показали в Праге, конечно, не хватит для прохода дальше. Понимаем, что можем играть лучше. Верим, что сумеем надежно сыграть сзади, а в нападении будем действовать более агрессивно и дерзко. Очень важно использовать те шансы, которые обязательно появятся, преуспеть в реализации.

— Покинул команду Дубра. Для чего так долго ждали его восстановления, чтобы тут же расстаться?

— Мы надеялись, что Каспар будет помогать команде уже с начала сезона. Восстановление после травмы у Дубры затянулось. Он тренировался в общей группе, но, поверьте, далек от своих оптимальных кондиций. На сегодня у нас есть обойма центральных защитников. У Каса возникло желание уйти, мы были не против — и в итоге расстались. Тем более у Дубры в конце нынешнего года заканчивался контракт.

— Домашняя победа над «Гомелем» помогла команде в эмоциональном плане?

— Естественно, мы находимся в приподнятом расположении духа, работаем с хорошим настроением. Однако осознаем, что у игры с «Гомелем» будет мало общего с завтрашним противостоянием. Это два разных турнира, две разные по уровню команды. И мы будем играть со «Славией» не так, как с «Гомелем».

— Готов ли БАТЭ в своем теперешнем состоянии играть с позиции силы с такой «Славией»? Ведь вашей команде необходимо забивать.

— Уверен, что завтра ни у одной из команд не будет подавляющего преимущества. Мы будет отрезками обороняться, отрезками атаковать. Точно не случится такого, что сядем сзади так, как в Праге. Прекрасно понимаем: для прохода дальше нужно искать шансы в нападении. И нашу задачу очень облегчил бы ранний гол. Но и соперник явно хочет того же. Нам требуется быть бдительными. Повторюсь: очень важно сыграть надежно в обороне, а также агрессивно и дерзко — в атаке.

— Довольны ли вы игрой вратаря Сергея Веремко во встрече с «Гомелем»? И какова вероятность того, что именно он выйдет на поле в матче с чемпионом Чехии?

— У меня нет причин быть недовольным игрой Веремко в матче с «Гомелем». Так же мы доверяем и Щербицкому. Я уже знаю, кто будет играть завтра, но сейчас не хотел бы об этом говорить. В целом нет претензий ни к Веремко, ни к Щербицкому, ни к Чичкану, который пока играет не так много.

— Насколько был полезен для анализа поединок в Праге, учитывая, что БАТЭ на протяжении более 70 минут действовал в меньшинстве?

— Конечно, мы не ждем, что ответный матч будет развиваться по такому же сценарию, как и первый. Поэтому в плане информативности, полезности для анализа игра в Праге нам мало помогла. С другой стороны, ребята на себе прочувствовали уровень «Славии», как футболисты пражской команды могут атаковать, как складывались единоборства, как противодействовать «1 в 1», при «стандартах». Это тоже очень важно. Хороший опыт.

В среду, 2 августа, на поле «Борисов-Арены» БАТЭ проведет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против чешской «Славии» из Праги. Начало — в 20.00. В первой встрече в Праге борисовчане, с 19-й минуты игравшие в меньшинстве после удаления Евгения Яблонского, потерпели минимальное поражение .

Накануне БАТЭ расстался с опытным защитником Максимом Жавнерчиком, который сразу же перешел в минское «Динамо».