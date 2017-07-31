Налоговая рассказала, на сколько увеличилось число репетиторов и ведущих свадеб

На 1 июля без регистрации ИП работало 16 287 белорусов. Это на 1033 человека больше, чем на аналогичный период прошлого года. Их число выросло во всех регионах, сообщили в МНС.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Физлица, которые работают без регистрации ИП (занимаются репетиторством, фотосъемкой, музыкально-развлекательным обслуживанием свадеб, юбилеев, выращивают сельхозпродукцию, ухаживают за взрослыми), уплатили в первом полугодии 1,145 миллиона рублей единого налога. Это на 17,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Положительная динамика поступлений единого налога от данной категории плательщиков сложилась во всех регионах республики», — уточнили в МНС.

Ремесленники пополнили бюджет на 202,57 тысячи рублей. Напомним, налог на ремесленную деятельность в первом полугодии заплатили почти 8,7 тысячи белорусов. Это на 2 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.