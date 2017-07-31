Ford собирается судиться с Geely из-за бренда Lynk&Co

Компания Ford через суд может запретить Geely использовать бренд Lynk&Co , под которым китайцы собираются вывести на рынки Китая, США и Европы новые модели, созданные на одной платформе с Volvo.



Фото: Lynk&Co

Соответствующий и пока формальный запрос фордовцы направили в американское Бюро по патентам и товарным знакам. В Ford считают, что название Lynk&Co созвучно с Lincoln, за плечами которой 100 лет богатой истории. «Мы намерены защитить его репутацию», — сообщили в пресс-службе американского автогиганта. В патентном ведомстве приняли заявку Ford, но время у китайцев договориться с американцами еще есть — полноценный иск против Geely должен быть направлен до 15 ноября.

Любопытно, что Lynk&Co был презентован Geely еще в прошлом году, но тогда от Ford никакой реакции на него не последовало. Представители Geely пока никак не комментируют ситуацию, касающуюся использования марки Lynk&Co.