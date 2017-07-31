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Ford собирается судиться с Geely из-за бренда Lynk&Co
Компания Ford через суд может запретить Geely использовать бренд
Соответствующий и пока формальный запрос фордовцы направили в американское Бюро по патентам и товарным знакам. В Ford считают, что название Lynk&Co созвучно с Lincoln, за плечами которой 100 лет богатой истории. «Мы намерены защитить его репутацию», — сообщили в пресс-службе американского автогиганта. В патентном ведомстве приняли заявку Ford, но время у китайцев договориться с американцами еще есть — полноценный иск против Geely должен быть направлен до 15 ноября.
Любопытно, что Lynk&Co был презентован Geely еще в прошлом году, но тогда от Ford никакой реакции на него не последовало. Представители Geely пока никак не комментируют ситуацию, касающуюся использования марки Lynk&Co.
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В компании Ford посчитали, что название брэнда Lynk&Co слишком созвучно с маркой Lincoln. И планируют подавать в суд на Geely.
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