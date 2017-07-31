Почему первые 12 дней больничного оплачивают только 80% от заработка? Прямая линия с Минтруда

Почему первые 12 дней больничного оплачивают как 80% от дневного заработка, а последующие дни больничного — 100%? Какие льготы существуют для трудоустройства специалистов с инвалидностью? В каких случаях в центре занятости могут отказать официальному безработному в предоставлении субсидии? На эти и другие вопросы читателей FINANCE.TUT.BY, связанные с трудоустройством, отвечают специалисты Министерства труда и социальной защиты.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Никто из нанимателей не хочет брать на работу, что делать?»

Вопрос: Добрый день! Мне 55 лет. Больше 20 лет занимаюсь продажами, по специальности экономист. Работал финансовым директором, был коммерческим директором. Сейчас вижу, что руководители требуются. Но в случае обращения по предлагаемым вакансиям сразу требуется знание турецкого, китайского, фарси, урду и прочих иностранных языков. У меня таких знаний нет, зато огромный опыт и умение ладить с людьми. Регистрация на сайтах, предлагающих работу, также безуспешна. Кадровые агентства вообще не отвечают на письма. Вот что в такой ситуации делать у нас в Беларуси? Анатолий Лисовский.

Ответ: В соответствии со статьей 6 Закона Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» граждане имеют право на выбор места работы. Это право они реализуют посредством прямого обращения к нанимателю, получения бесплатного содействия органов государственной службы занятости населения и помощи других организаций и индивидуальных предпринимателей в трудоустройстве. Таким образом, граждане вправе сами выбирать каким образом будут осуществлять поиск места работы.

Согласно пункту 1 статьи 12 Трудового кодекса одним из основных прав нанимателя является право заключать и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и по условиям, установленным ТК и иными законодательными актами. Таким образом, при рассмотрении кандидатуры на занятие вакантного рабочего места наниматель имеет право выбора работника, поскольку, в первую очередь, он несет ответственность за эффективное функционирование предприятия в целом.

Вопрос: Здравствуйте. Я нахожусь в статусе осужденного на исправительных работах с выплатой в доход государства 25%. На работу устроиться невозможно, всех пугает мой статус, никто не хочет брать. Центр занятости уже не знает, что со мной делать. Что посоветуете с трудоустройством? Вадим, Калинковичи.

Ответ: Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере трудовых отношений, и отказ в приеме на работу незаконен, могут обратиться в суд с соответствующим заявлением об устранении дискриминации. При рассмотрении индивидуальных трудовых споров граждане освобождаются от уплаты судебных расходов.

Вопрос: У меня высшее образование экономиста, но я работал 16 лет слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике, имею 5 разряд. Затем работал год главным энергетиком на одном из крупных предприятий. Из-за болезни (был инсульт) я уволился. В настоящее время безработный, воспитываю дочь 5-ти лет. Ищу работу слесарем. Только за этот год более 20 раз получал отказы. Основная причина отказов — нет соответствующего образования. Для сравнения. Год назад я уехал работать в Россию, устроился в частную фирму слесарем. Через 1,5 месяца мне предложили руководить отделом этой фирмы и штатом из 7 человек. Когда я сказал, что у меня не хватит знаний и нет образования, мне предложили обучение за счет фирмы. Отсюда у меня вопрос: почему в Беларуси такая дискриминация? Сергей.

Ответ: Из поставленного Вами вопроса следует, что Вы имеете 5 разряд по профессии слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (далее слесарь КИПиА). Таким образом Вы можете претендовать на замещение вакансий слесарь КИПиА.

«Размер больничного установлен в таком размере, чтобы не было заинтересованности болеть»

Вопрос: Почему первые 12 дней больничного оплачивают как 80% от дневного заработка, а последующие дни больничного — 100%? Это не стимулирует работников скорее выздоравливать. Оплата больничного на стационаре и при амбулаторном лечении одинаковы. При этом в первом случае государство тратит дополнительные деньги на заболевшего. Почему так?

Ответ. Предназначением пособия по временной нетрудоспособности является частичное замещение заработка застрахованному лицу вследствие его временной утраты по медицинским и (или) социальным причинам (общее заболевание, травма в быту и др).

Размер пособия по временной нетрудоспособности, как выплаты социального характера, не может полностью возмещать заработок работника, утраченный в связи с освобождением от работы. В противном случае появляется заинтересованность болеть.

Учитывая изложенное, размер пособия устанавливался с учетом того, чтобы не было заинтересованности болеть и в то же время обеспечить застрахованному лицу социальную защиту в случае наступления у него временной нетрудоспособности.

Пособие по временной нетрудоспособности, по общему правилу, назначается в размере 80% среднедневного заработка за первые 12 календарных дней нетрудоспособности и в размере 100% среднедневного заработка за последующие календарные дни непрерывной временной нетрудоспособности.

Пособие по временной нетрудоспособности назначается при условии уплаты за застрахованное лицо, а также им самим в предусмотренных законодательством случаях обязательных страховых взносов на социальное страхование. Тариф обязательных страховых взносов на социальное страхование, в том числе на случай временной нетрудоспособности, составляет 6%. В связи с этим при соблюдении указанного условия застрахованному лицу необходимо гарантировать пособие в установленном размере, независимо от того, в стационарных или в амбулаторных условиях проходило лечение.

«Нужно ли трудовым мигрантам подтверждать свой диплом в Беларуси?»

Вопрос: Добрый день! Помогите разобраться в ситуации. Я — медсестра, уроженка Донецка, приехала в Беларусь в 2014 году. После декретного отпуска хочу устроиться на работу в Столбцовскую ЦРБ. На данный момент у меня вид на жительство в Беларуси, меня не берут на работу, аргументируя отказ тем, что надо подтвердить диплом в Республиканском институте высшей школы. Это обязательное условие?

Ответ: В соответствии со статьей 56 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» лица, имеющие высшее или среднее специальное медицинское, фармацевтическое образование, не работавшие по имеющейся специальности более четырех лет, могут быть допущены к занятию должностей медицинских, фармацевтических работников только после подтверждения своей квалификации и на основании проверочного испытания, проводимых в порядке, установленном Министерством здравоохранения, за исключением лиц, которым гарантии их трудовых прав установлены законодательными актами Республики Беларусь.

Следовательно, при отсутствии у Вас перерывов в работе по специальности, подтверждения квалификации не требуется. За более подробной информацией рекомендуем обратиться в Министерство здравоохранения.

«Ограничение в трудовых правах в зависимости от возраста считается дискриминацией»

Вопрос: 20 лет работала инженером-программистом на филиале «Камертон» ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» в городе Пинске. Сначала в должности инженера-программиста, затем ведущего инженера-программиста, начальника отдела. И вот сейчас в 50 лет мне пришлось уволиться. А куда деваться мне, женщине в 50 лет, ведь вакансий в городе Пинске катастрофически не хватает, а точнее сказать, что их просто нет. Галина.

Ответ: Что касается получения содействия в трудоустройстве, то право на труд гарантируется Конституцией вне зависимости от возраста. Статьей 14 Трудового кодекса Республики Беларусь установлено, что ограничение в трудовых правах в зависимости от возраста считается дискриминацией и запрещается.

Для получения содействия государственной службы занятости в трудоустройстве Вам необходимо лично обратиться в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства.

Вопрос: Добрый день. Я уже на пенсии, но решила пойти поработать. Мне одна знакомая сказала, что берут на работу охотнее тех пенсионеров, которые оформили ИП. Правда ли, что организации не платят налоги от заработной платы пенсионеров, которые зарегистрированы как ИП? С уважением, Тамара Владимировна Казакова.

Ответ: Организация обязана уплачивать обязательные страховые взносы за всех своих работников, работающих по трудовым договорам, за исключением инвалидов I и II группы.

Если с Вами заключен трудовой договор (то независимо от того являетесь Вы ИП либо нет), то работодатель обязан за Вас уплачивать взносы. При этом, как ИП Вы освобождаетесь от обязательной уплаты взносов за этот период (часть 4 пункта 7 Положения об уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, утвержденного указом от 16.01.2009 № 40).

«Как получить субсидию на свое дело?»

Вопрос: Здравствуйте. Состою на бирже труда в маленьком городе, вакансий очень мало, подумаю взять субсидию на открытие ремесленной деятельности, чтобы делать детские деревянные игрушки. Какой порядок выдачи денег? Обязан ли ремесленник, получивший субсидию, платить отчисления в ФСЗН? Как должен отчитываться перед биржей ремесленник? Спасибо.

Ответ: Нет, ремесленник, получивший субсидию, платить отчисления в ФСЗН не обязан. В соответствии с законодательством ремесленник имеет право в добровольном порядке участвовать в системе государственного социального страхования. При этом наличие каких-либо дополнительных условий законодательством не предусмотрено.

Соискатели с инвалидностью

Вопрос: Доброго времени суток! Когда планируется (и планируется ли вообще) навести порядок в вопросе трудоустройства людей с инвалидностью? Я сам на группе, уже год не могу нигде устроиться, хотя имею высшее образование. Центр занятости дает направления как и всем, но на месте работодатель смотрит на то, что я на группе, из-за чего отказывает под любым предлогом. Теперь живу в Минске, но ситуация не меняется. Алексей Рябенко.

Ответ: Сейчас в республике имеется нормативная правовая база, позволяющая трудоустроить инвалидов на работу. Особенности труда инвалидов регулируются статьями 283−288 Трудового кодекса. Инвалидам с учетом индивидуальных программ реабилитации обеспечивается право работать у нанимателей с обычными условиями труда, а также в специализированных организациях, цехах и участках.

Законодательством для инвалидов предусмотрены дополнительные гарантии обеспечения занятости, которые в соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» обеспечиваются путем: создания дополнительных рабочих мест в специализированных организациях, установления брони приема на работу, предоставления услуг по профессиональной ориентации, а также путем организации обучения по специальным программам.

Сейчас приняты меры по совершенствованию механизмов профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов. Так, при заполнении МРЭК индивидуальной программы реабилитации инвалидов указываются только противопоказания к труду без перечисления конкретного перечня профессий, что позволяет органам по труду, занятости и социальной защите предлагать безработным инвалидам более широкий перечень вакансий для трудоустройства.

Кроме того утвержден Национальный план действий по реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017−2025 годы, в котором предусмотрены меры по усовершенствованию системы, связанной с трудоустройством инвалидов.

Вопрос от Сергея: Добрый день! Я являюсь инвалидом-колясочником, в следующем году заканчиваю юрфак БГУ. Государственная служба занятости комитета по труду занятости и соцзащите предоставляет рабочие места для людей с ограниченными возможностями? И какой порядок обращения?

Ответ: Для обеспечения трудоустройства инвалидов ежегодно решениями местных исполнительных и распорядительных органов нанимателям устанавливается броня приема на работу данной категории граждан.

Также для инвалидов, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве безработных предусмотрена возможность трудоустройства для адаптации к трудовой деятельности по имеющейся у них специальности (профессии), или по видам деятельности, не требующим профессиональной подготовки в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, которая может осуществляться в срок от шести месяцев до одного года. При этом органы по труду, занятости и социальной защите компенсируют нанимателям затраты по оплате труда инвалидов.

В январе-мае этого года в органы государственной службы занятости населения за содействием в трудоустройстве обратилось 1960 инвалидов. Трудоустроено 908 инвалидов, в том числе 307 человек в счет установленной нанимателям брони. 144 инвалида направлено на обучение. 9 безработным инвалидам оказана финансовая поддержка для организации собственного дела. Для получения содействия в трудоустройстве рекомендуем Вам лично обратиться в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства.

«Кто может пройти переобучение от центра занятости?»

Вопрос: Здравствуйте! Я зарегистрировался как безработный. Когда я хотел поменять свою специальность (по моей специальности нет вакансий) и обратился с просьбой направить меня на какие-нибудь курсы по обучению, мне сказали, что для этого надо как минимум месяц ходить по предложенным вакансиям по моей основной специальности. И только после нескольких отказов в течение месяца меня, может быть, направят на какие-нибудь курсы. Насколько это правомерно?

Ответ: В соответствии со статьей 18 Закона Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» безработные направляются органами по труду, занятости и социальной защите на обучение в случае, если:

невозможно подобрать подходящую работу по причине отсутствия у безработного необходимых профессии, специальности (направления специальности, специализации), квалификации;

необходимо изменить профессию, специальность (направление специальности, специализацию), квалификацию в связи с отсутствием работы, соответствующей имеющимся у безработного профессиональным навыкам;

безработным утрачена способность к выполнению работы по приобретенным ранее профессии, специальности (направлению специальности, специализации), квалификации или возникли медицинские противопоказания к ее выполнению.

Конечно, учитывая что у Вас уже есть профессия, то специалисты службы занятости сначала попытаются подыскать Вам подходящее рабочее место. Если вакансий по Вашей специальности действительно нет, Вам могут предложить получить новую специальность.

На курсы по направление органов государственной службы занятости могут быть направлены любые безработные, независимо от категории, а также имеющие любой уровень образования.

Вопрос: Добрый день. Интересует вопрос переобучения по направлению от центра занятости. Каким критериям нужно соответствовать, чтобы получить направление? С уважением, Анастасия

Ответ: Обучение безработных осуществляется по специальностям (профессиям) востребованным на рынке труда соответствующего региона. С перечнем специальностей (профессий) можно ознакомиться в органе по труду, занятости и социальной защите по месту жительства.

Обучение безработных по направлению органов по труду, занятости и социальной защите осуществляется на основании договоров, заключаемых в установленном законодательством порядке, в котором определяются права и обязанности сторон, а также их ответственность за нарушение условий договора.

Обучение осуществляется в очной (дневной) форме обучения. Период прохождения обучения засчитывается в стаж работы, о чем производится запись в трудовой книжке.

При направлении на обучение, выплачивается стипендия в размере от одной до трех базовых величин.

В случае отчисления граждан из учреждения образования (организации) до завершения полного курса обучения по неуважительным причинам граждане возмещают фактические затраты органов по труду, занятости и социальной защите за период их обучения.