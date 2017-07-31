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Беларусь может получить право на проведение Кубка мира по художественной гимнастике в 2019 году

01.08.2017 18:34 — Разное | Tut.by  
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Беларусь может получить право на проведение Кубка мира по художественной гимнастике в 2019 году. Об этом сегодня рассказала на пресс-конференции в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG), представительница Беларуси, пятикратная олимпийская чемпионка Нелли Ким, передает корреспондент БЕЛТА.

— Кубки мира приобретают все большее значение, они являются второй квалификацией к Олимпийским играм, сейчас ведется работа и подаются документы для того, чтобы в 2019—2020 годах Беларусь получила право провести Кубок мира по художественной гимнастике, — рассказала Нелли Ким.

В Минске 4−6 августа стартует этап Кубка мира по художественной гимнастике BSB Bank, который соберет граций из 24 стран. За белорусскую сборную выступят 8 спортсменок, среди которых финалист Олимпийских игр-2016 Екатерина Галкина и бронзовый призер чемпионата Европы-2017 Алина Горносько.

В период соревнований Беларусь планирует посетить президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе.

Для ведущих представительниц художественной гимнастики эти соревнования — подготовка к чемпионату мира, который пройдет с 29 августа по 3 сентября в итальянском Пезаро.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь может получить право на проведение Кубка мира по художественной гимнастике в 2019 году.

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