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В августе в Минске проведут больше 20 мини-ярмарок вакансий

01.08.2017 18:39 — Разное | Tut.by  
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В Минске в августе проведут больше 20 мини-ярмарок вакансий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Соискатели смогут пообщаться с потенциальными нанимателями, узнать о свободных рабочих местах, условиях трудоустройства, оплате труда, оплачиваемых общественных работах.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Специалисты также проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации в качестве безработных, профессионального обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.

Мини-ярмарки вакансий запланированы на 3, 10, 17, 24, 31 августа (МОТ «Ленинский, Партизанский»), 4, 11, 18, 25 августа (ОТ «Фрунзенский»), 7, 14, 21, 28 августа (ОТ «Заводской»), 8, 15, 22, 29 августа (МОТ «Московский, Октябрьский»), 9, 16, 23, 30 августа (МОТ «Первомайский, Советский, Центральный»). Время их проведения — с 10.00 до 12.00. Также пройдут Дни предприятий ОАО «МАПИД» (8 августа с 10.00 до 12.00 ОТ «Фрунзенский»), ЗАО «Атлант» (15 августа с 11.00 до 13.00 МОТ «Первомайский, Советский, Центральный»), ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (22 августа с 11.00 до 13.00 МОТ «Первомайский, Советский, Центральный»).

Напомним, на начало июля уровень зарегистрированной безработицы в Минске составил 0,4% от экономически активного населения.

Количество заявленных вакансий на предприятиях города на 1 июля составило 11 618, в том числе для рабочих — 5915.

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Теги: Минск
 
 
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