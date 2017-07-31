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Биткоин разделился на две альтернативные валюты

01.08.2017 18:55 — Разное | Tut.by  
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Крупные группировки, занятые добычей биткоинов, не смогли прийти к общему решению, которое сохранило бы единую криптовалюту. Таким образом, биткоин разделился на две части: bitcoin и bitcoin cash.


«Похоже, что есть некоторые технические проблемы, которые могли замедлить процесс, но да, состоялся форк (разделение на две ветви. — Прим. ред)», — сообщил Business Insider Питер Боровых из компании Blockchain Global.

Сторонники bitcoin cash считают, что это «вдохнет новую жизнь» в биткоин и поможет решить некоторые проблемы: например, низкой скорости транзакций.

Напомним, компании не могут прийти к единому мнению насчет правил шифрования. С одной стороны, у этой «войны» есть так называемые разработчики, которые выступают за меньшие блоки биткоинов, чтобы защитить Сеть от хакерских атак. С другой стороны, есть майнеры, которые хотят увеличить размер блоков и превратить систему в более быструю и масштабируемую.

 
 
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Крупные группировки, занятые добычей биткоинов, не смогли прийти к общему решению, которое сохранило бы единую криптовалюту.

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