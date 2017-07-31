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Психолог: почему успешные бизнес-леди несчастны в личной жизни
01.08.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Пользоваться услугами личного психолога могут позволить себе состоявшиеся, небедные люди, но успех в бизнесе отнюдь не гарантирует счастья в личной жизни, и если мужчины легче справляются с одиночеством, заменяя настоящую любовь приключениями, то женщины, как более семейно-ориентированные существа, страдают от отсутствия уютного семейного очага и крепкого, надежного плеча рядом.
Беседу с тренером-психологом международного класса Лилией Ахремчик о причинах личной неустроенности бизнес-леди смотрите на видео.
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Тренер-психолог международного класса Лилия Ахремчик в студии радио Sputnik Беларусь рассуждает о том, почему профессиональные успехи порой мешают...
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