Психолог: почему успешные бизнес-леди несчастны в личной жизни

Пользоваться услугами личного психолога могут позволить себе состоявшиеся, небедные люди, но успех в бизнесе отнюдь не гарантирует счастья в личной жизни, и если мужчины легче справляются с одиночеством, заменяя настоящую любовь приключениями, то женщины, как более семейно-ориентированные существа, страдают от отсутствия уютного семейного очага и крепкого, надежного плеча рядом.

Беседу с тренером-психологом международного класса Лилией Ахремчик о причинах личной неустроенности бизнес-леди смотрите на видео.