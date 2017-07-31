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Картинка дня: посадка самолетов при ветре в 100 километров в час

01.08.2017 19:13 — Разное | Tut.by  
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Пассажирским самолетам в австралийском аэропорту Мельбурна пришлось садиться при ветре, порывы которого достигали 100 километров в час. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Yahoo7 News.

В ролике, снятом в субботу, 29 июля, видно, как сильный ветер раскачивал пытавшиеся совершить посадку воздушные суда, среди которых были лайнеры авиакомпаний Singapore Airlines (Сингапур), Qantas (Австралия), Cathay Pacific и China Airlines (Китай). Все они благополучно приземлились.

Из-за погодных условий ряд рейсов в аэропорту Мельбурна на прилет и вылет был задержан в субботу. Кроме того, ветер вырвал с корнем деревья и повредил некоторые здания в австралийском городе. Из-за непогоды около 800 домов остались без электричества, отмечает портал News.com.au.

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