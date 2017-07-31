Жара в Италии достигла рекордных 50 градусов

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Температура воздуха в Италии достигла 50-градусной отметки, сообщает агентство АНСА .

Всего "красный уровень" (высший) предупреждения в связи со знойной погодой объявлен в 26 городах Апеннин, включая Рим, Бари, Болонью, Милан, Флоренцию, Перуджу и другие.

Рекордная температура воздуха в 50 градусов была зафиксирована на острове Сардиния. Кроме того, столбик термометра в Неаполе поднялся до 49 градусов по Цельсию, в Ферраре и курортном Римини — 48 градусов.

Синоптики утверждают, что жара сохранится в Италии, где нынешнее лето уже успели назвать самым знойным, на протяжении недели.

Интересно, что эксперты считают, что жара и засуха, установившееся в регионе, осенью могут смениться ливнями и наводнениями. Отмечается, что Италия может столкнуться с настоящими катастрофами в связи с резким изменением климата.

К слову, в Беларуси в последние несколько дней также установилась жаркая погода. Медики обратились в белорусам с просьбой придерживаться во время зноя простых правил — меньше есть и больше пить жидкости, чтобы избежать теплового удара.