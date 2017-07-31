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Гендерный дисбаланс. Как в Беларуси заработки женщин отличаются от доходов мужчин

01.08.2017 19:42 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси средние зарплаты женщин по-прежнему ниже, чем у мужчин. Так, мужчины в прошлом году получали 863,2 рубля в месяц, а женщины — на 185,9 рубля меньше, сообщает Белстат.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Заметнее всего разбежка в зарплатах мужчин и женщин в прошлом году была в Минске: 1 212,8 рубля против 910,6 рубля соответственно. «Мужская» зарплата на треть больше «женской».

Ближе всего к гендерному балансу в выплате зарплат в прошлом году были предприятия Могилевской области, где мужчины получали на 18,3% больше женщин.

Напомним, средняя зарплата в 2016 году по стране составила 722,7 рубля.

Для сравнения: соотношение номинальной начисленной средней зарплаты женщин и мужчин в декабре 2009 года составляло 74,6%, 2013-го — 74,5%, 2014-го — 76,6%.

При этом в прошлом году в экономике было занято в среднем 4 миллиона 405,7 тысячи мужчин и 2 миллиона 182,6 тысячи женщин.

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Теги: Минск
 
 
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Заметнее всего разбежка в зарплатах мужчин и женщин в прошлом году была в Минске.

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