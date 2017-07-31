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Французский Opel: немецкий автопроизводитель вошел в состав PSA Group
Французский концерн PSA Group приобретает у General Motors европейские отделения Opel и Vauxhall и официально становится вторым крупнейшим автопроизводителем в Европе, уступая только Volkswagen.
Стоимость совершенной сделки, о заключении которой стороны объявили в марте этого года, не разглашается, но если верить сообщениям европейских СМИ, за европейские подразделения и финансовые структуры General Motors, в состав которого Opel входил с 1929 года, французы заплатили около 2,2 миллиарда евро.
Благодаря приобретению Opel рыночная доля концерна PSA на европейском автомобильном рынке выросла до 17%. В ближайшие 100 дней PSA должна представить инвесторам новый план развития Opel и Vauxhall. По словам главы французского автогиганта Карлоса Тавареса, Opel останется немецким, а Vauxhall британским — оба бренда станут отличным дополнением к портфолио французских марок Peugeot, Citroen и DS.
Opel продолжит использовать технологии и платформы General Motors. Но до тех пор, пока нынешние модели марки не сменят новые, разработанные на архитектуре PSA Group. В рамках уже ранее заключенных с французами соглашений (сотрудничество ведется с 2012 года) в Рюссельсхайме разработали на платформах PSA кроссоверы
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