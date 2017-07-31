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Французский Opel: немецкий автопроизводитель вошел в состав PSA Group

01.08.2017 19:38 — Разное | Tut.by  
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Французский концерн PSA Group приобретает у General Motors европейские отделения Opel и Vauxhall и официально становится вторым крупнейшим автопроизводителем в Европе, уступая только Volkswagen.


Фото: Opel

Стоимость совершенной сделки, о заключении которой стороны объявили в марте этого года, не разглашается, но если верить сообщениям европейских СМИ, за европейские подразделения и финансовые структуры General Motors, в состав которого Opel входил с 1929 года, французы заплатили около 2,2 миллиарда евро.

Благодаря приобретению Opel рыночная доля концерна PSA на европейском автомобильном рынке выросла до 17%. В ближайшие 100 дней PSA должна представить инвесторам новый план развития Opel и Vauxhall. По словам главы французского автогиганта Карлоса Тавареса, Opel останется немецким, а Vauxhall британским — оба бренда станут отличным дополнением к портфолио французских марок Peugeot, Citroen и DS.

Opel продолжит использовать технологии и платформы General Motors. Но до тех пор, пока нынешние модели марки не сменят новые, разработанные на архитектуре PSA Group. В рамках уже ранее заключенных с французами соглашений (сотрудничество ведется с 2012 года) в Рюссельсхайме разработали на платформах PSA кроссоверы Crossland X и Grandland X. В следующем году ожидается дебют еще одной совместной модели — преемника каблучка Combo. В 2019 году на свет появится новая Corsa, которая разделит узлы и агрегаты с Peugeot 208.

 
 
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О слиянии двух крупных автомобильных производителей было известно уже давно, но теперь это уже произошло официально. Концерн PSA Group выложил 2,2 млрд евро за Opel и стал...

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