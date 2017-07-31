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Кобяков заявил о необходимости создания в Беларуси рынок проблемных активов

01.08.2017 19:44 — Разное | Ежедневник  
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Кобяков заявил о необходимости создания в Беларуси рынок проблемных активов

Премьер-министр Андрей Кобяков, разбирая вопрос проблемных долгов, заявил о необходимости создания в Беларуси рынка проблемных активов.

По словам премьер-министра, снижение ставок по кредитам для реального сектора экономики не является единственной панацеей для решения застарелых проблем задолженности по кредитам и займам. На погашение кредитов и займов за 5 месяцев этого года направлено четверть полученной выручки. Эти деньги рефинансированы.

«В этом году такая доля постепенно уменьшается. По итогам 2016 года на погашение кредитов и займов направлено 27,7% выручки. По итогам 5 месяцев 2017 года эта доля составила 25,1%. Просроченная задолженность по кредитам и займам за 5 месяцев текущего года выросла на 25%. Основная их доля приходится на предприятия сельского хозяйства. Две трети всех таких (просроченных) долгов приходится на Минскую, Гомельскую и Могилевскую области. Это на фоне улучшения общих финансовых показателей. В чем причина такого роста? Это несвоевременно проведенная реструктуризация долгов или какие-то накопившиеся системные проблемы? Прошу Минэкономики сегодня в основном докладе прокомментировать эти причины с выводами и предложениями по мерам. Для снижения проблемных долгов предприятий уже приняты ряд решений: приняты меры по оздоровлению предприятий сельского хозяйства, порядка 800 млн рублей проблемных кредитов неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций передали в созданное Агентство по управлению активами; более, чем на 2 млрд рублей реструктуризировали обязательства перерабатывающих организаций АПК; ввели механизм реструктуризации долгов путем выпуска ценных бумаг (секъюритизация); приняты точечные решения главы государства о реструктуризации задолженности ряда промышленных предприятий», - напомнил он.

По словам Андрея Кобякова, необходимо более активно развивать рынок финансовых инструментов. Должна быть возможность у банков обменивать долги на акции.

«Следует создавать так называемый ”рынок проблемных активов“, передачу их с дисконтом для дальнейшей эффективной работе с ними. Нацбанку, Минфину и Минэкономики следует активнее заниматься расширением финансовых инструментов, которые позволят снизить проблемные обязательства организаций и сформировать положительное сальдо их денежных потоков», - считает руководитель правительства.

 
 
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Премьер-министр Андрей Кобяков, разбирая вопрос проблемных долгов, заявил о необходимости создания в Беларуси рынка проблемных активов.

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