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Профессиональный и любительский бокс объединят в Беларуси

01.08.2017 21:14 — Разное | Tut.by  
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Профессиональный и любительский бокс объединят в Беларуси. Об этом сегодня на пресс-конференции в столичном Дворце спорта рассказал корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской федерации бокса Дмитрий Тихомолов.

— Мы уже готовим документы, чтобы объединить любительский и профессиональный бокс под одной крышей. Сейчас все зависит от Министерства спорта и Министерства юстиции. В западных странах и России эти вопросы решены, а у нас еще что-то делят, — рассказал Дмитрий Тихомолов.

По его словам, такой шаг позволит боксерам-профессионалам участвовать в Олимпийских играх, что укрепит национальную команду.

Также председатель федерации добавил, что на международном турнире по боксу класса «А» памяти Виктора Ливенцева, который пройдет 1−6 августа, впервые в пяти весовых категориях выступят девушки. Турнир проводится с 2009 года в честь Героя Советского Союза, заслуженного деятеля физической культуры Виктора Ливенцева (ранее проводился на призы минского Дворца спорта). Во время Великой Отечественной войны Виктор Ливенцев был одним из руководителей Бобруйского антифашистского подполья и партизанского движения в Беларуси.

 
 
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