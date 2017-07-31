В Витебске на нерегулируемом пешеходном переходе легковушка сбила двух детей. Информация о ДТП появилась в социальных сетях, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц подтвердил данные, пишет БЕЛТА.



Фото: ГАИ Витебска

Авария произошла в седьмом часу вечера на проспекте Победы. Двое мальчиков 7−8 лет самостоятельно переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент детей сбил легковой автомобиль Kia.



Фото: ГАИ Витебска

Как сообщили очевидцы в соцсетях, один ребенок получил травму головы, ему сделали перевязку до прибытия скорой, второй — немного прихрамывал. Со слов последнего, когда они переходили дорогу, две машины остановились, а Kia, двигаясь в крайней левой полосе, продолжила движение.

«Для более детального осмотра и оценки физического состояния первого мальчика доставили в больницу, второго врачи осмотрели на месте и отпустили. По данному факту проводится проверка, устанавливаются очевидцы ДТП», — пояснил Александр Казючиц.