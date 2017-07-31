ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске легковушка сбила на "зебре" двух мальчиков

01.08.2017 21:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Витебске на нерегулируемом пешеходном переходе легковушка сбила двух детей. Информация о ДТП появилась в социальных сетях, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц подтвердил данные, пишет БЕЛТА.


Фото: ГАИ Витебска

Авария произошла в седьмом часу вечера на проспекте Победы. Двое мальчиков 7−8 лет самостоятельно переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент детей сбил легковой автомобиль Kia.


Фото: ГАИ Витебска

Как сообщили очевидцы в соцсетях, один ребенок получил травму головы, ему сделали перевязку до прибытия скорой, второй — немного прихрамывал. Со слов последнего, когда они переходили дорогу, две машины остановились, а Kia, двигаясь в крайней левой полосе, продолжила движение.

«Для более детального осмотра и оценки физического состояния первого мальчика доставили в больницу, второго врачи осмотрели на месте и отпустили. По данному факту проводится проверка, устанавливаются очевидцы ДТП», — пояснил Александр Казючиц.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская экономика растет быстрее, чем ожидалось
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика