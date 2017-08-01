В Санкт-Петербург осенью прибудут первые трамваи от белорусского «Штадлера»





«Штадлер Минск» презентовал первую партию из шести трамваев «Метелица». Всего контрактом предусмотрена поставка 23 единиц трамваев в российский город.

«Штадлер Минск» поставит трехсеционные трамвайные вагоны «Метелица» в Санкт-Петербург уже осенью. Компания выиграла тендер, организованный Транспортной концессионной компанией, которая в текущем году модернизирует трамвайную сеть в Красногвардейском районе города на Неве. Сумму контракта руководство как «Штадлер Минск», так и Транспортной концессионной компании, озвучить отказались, сославшись на коммерческую тайну.

Производство подвижного состава налажено в Фаниполе. Трамваи брендированы клиентом как «Чижик». По условиям контракта завод должен поставить 23 таких трамвая. Поставку техники планируют завершить в 2018 году.





Зеленые трамваи имеют две кабины управления. Длина – 33,45 метра, пассажировместимость до 376 человек. Транспорт оборудован системами видеонаблюдения, кондиционирования и подсчета пассажиров, также здесь предусмотрены Wi-Fi и USB-разъемы.

«Яркий зеленый цвет был выбран неслучайно, в городе мало солнечных дней, яркий современный трамвай был одним из наших условий, – заметил Николай Петров, заместитель главного инженера Транспортной концессионной компании. – Основной цвет трамвайных вагонов в Санкт-Петербурге красный. Зеленого цвета трамваев в городе нет, поэтому наш транспорт, как мы надеемся, будет выделяться».





«Мы лишь выбирали цветовые решения, декоративные элементы, эмблему, внутреннюю отделку салона, – дополнил он. – Никаких дополнительных требований к локализации не предъявляли, потому что для нас было главное получить качественный продукт, а за качество продукта отвечает производитель. Мы минимизировали свое воздействие в производство».

Как отметил директор ЗАО «Штадлер Минск» Филипп Бруннер, разработка, проектирование, конструкторские услуги принадлежат на 85% белорусской стороне. «Все, кроме рамы тележки, было сделано здесь», – подчеркнул он.

Самым главным вопросом на сегодня для предприятия остается загрузка мощностей, поэтому участие в новых проектах очень важно. «Заказ из Санкт-Петербурга» нам серьезно помог», – отметил он.

По словам директора, 2015 и 2016 годы были непростыми для предприятия. В прошлом году сообщалось, что мощности завода загружены лишь на 30-40%. Был урезан крупный заказ от российского железнодорожного перевозчика «Аэроэкспресс». Завод поставил в Москву 11 двухэтажных поездов, еще 4 поезда остались на предприятии в Фаниполе. Пока на них покупателя нет.





Сейчас же ситуация на производстве выправляется. Предприятие, находясь в непростой экономической ситуации, старалось искать новые заказы. Так, сегодня в Беларусь перенесена часть заказов для Западной Европы, например, на заводе происходит сборка поездов для железных дорог Норвегии.

Бруннер отметил, что загрузка в этом году уже выше, чем в предыдущие: мощности предприятия загружены на 50%, в следующем планируется загрузить завод на 70%. Ожидается, что к концу 2018 года на заводе будет занято около 800 человек.

Филипп Бруннер также рассказал, что «Штадлер Миснк» в конце года начнет производственные работы по контракту для города Острава в Чехии, также предприятие должно поставить 10 поездов Минскому метрополитену.

Он отметил, что пока «Штадлер Минск», к сожалению, не удается работать с прибылью, но на предприятии надеются, что хорошая загрузка в следующем году поможет это сделать.