Готовим макет визиток к печати



Как часто вы, заказывая в типографии такую банальную услугу, как печать визиток , не получали того, чего хотели? Печатники не угадали ни с размером, ни со шрифтом, ни с цветом, и вот вы гневно требуете ответа: «Разве такой макет я приносил?». Но типография не всегда виновата в том, что результат не соответствует изначальной задумке. Поэтому важно создать макет визиток правильно.

Как указывается формат?





Первое правило — долой пиксели! На начальных этапах разработки макета его размеры указываются в физических единицах измерения, т.е.в мм. Размер стандартной визитки составляет 90 мм х 50 мм, а пропорции листовки формата А4 — 297 мм х 210 мм.

Если вам требуется визитка или листовка нестандартной формы, стоит брать во внимание максимальные значения её ширины и длины. Также стоит учитывать, на бумаге какого формата будет произведена печать визиток. Для этого обращают особое внимание на стандартные размеры листов, которые обрабатываются типографией.

Важно: не забывайте, когда нужно создать макет визиток, что печатным устройством оставляются технологические зазоры — область, на которой ничего не печатается (3 миллиметра по периметру для принтера и 1,5 для печатной машины).

Какое выбрать разрешение?





Важно выбирать хорошее разрешение — не менее 300 dpi (количество пикселей на дюйм). Такое разрешение обеспечивает высококачественную офсетную печать. Это необходимо для получения чёткого изображения без многочисленных квадратиков. Разрешение менее 300 dpi используется для наружной баннерной рекламы, которую никто не разглядывает вблизи.

Семь раз отмерь





Если вам требуется печать визиток нестандартного размера, помните, что она вырезается вручную специальным ножом. Давление лезвия может сместить пачку заготовок, за счёт чего визитка получится с белым фоном или утратит свою часть. Во избежание этого, создать макет визиток лучше в соответствии со следующими рекомендациями :

лучше увеличить фон предоставляемого в типографию макета по всему периметру на величину припуска под обрез. В случае, когда типографией не обозначена величина припуска, используйте значение в 4 мм (для визитки 90х50 мм размер фона равен 98х58мм);

для удобства работника типографии и гарантии хорошего результата печати визиток, стоит выставить метки реза;

важные элементы должны находиться на удалении от края визитки, как минимум, на 3 мм.

Выбираем цветовую модель





Важно запомнить, что печать визиток проводится только в цветовой модели CMYK. Другие модели смотрятся красиво только на мониторе. Пренебрежение выбором модели влечёт за собой икажение цветопередачи и некрасивые, отталкивающие линии и оттенки.

Чтобы получить красивую продукцию насыщенного цвета, в типографиях стоит запрашивать цветовой профиль ICC (документ, в котором хранится информация о том, как печатному устройству нужно обрабатывать цвета). Если выбор профиля невозможен, придётся использовать предусмотренные варианты.

При работе с тёмными и чёрными цветами при печати визиток отказывайтесь от полной заливки ими. В момент цветной печати чистый чёрный оттенок (C0:M0:Y0:K100) превратится в тёмно-серый. Глубокий тёмный цвет получается благодаря использованию композитных оттенков (C80:M69:Y65:K82).

Важно: общая составляющая краски в композите не должна переходить границу в 350%. Также не забывайте, что идеальное на мониторе компьютера изображение при печати темнеет на 20% (корректируется в Photoshop).

Аккуратные буквы





Чтобы не допустить характерного раздвоения букв, для краски чёрного цвета применяется свойство Overprint. Оно заставляет печатное устройство накладывать текст поверх остальных слоёв.

Итак, вам удалось создать макет визиток и вы готовы отдать его в печать, контакты компаний, предоставляющих полиграфические услуги, найдете в каталоге TAM.BY .