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Видеофакт: пьяный велосипедист протаранил машину в Бразилии

01.08.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел в одном из бразильских городов. Автомобиль, в котором находился регистратор, неспеша ехал за мужчиной на велосипеде, который явно был нетрезв.

Видеофакт: пьяный велосипедист протаранил машину в Бразилии
© Фото: ГАИ Бреста
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На кадрах видно, как мужчина пытается управлять своим велосипедом, однако двухколесный транспорт все время норовил повернуть в разные стороны. В итоге велосипедист врезался в припаркованную легковушку.

После аварии водитель поднял свой велосипед и попытался вновь сесть на него, однако переднее колесо байка уже превратилось в "восьмерку", а потом отвалилось вместе с рулем. После нескольких неудачных попыток мужчина собрал запчасти от велосипеда и пошел пешком.

 
Теги: Брест
 
 
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Неадекватная езда велосипедиста попала в объектив автомобильного видеорегистратора. Смотрите на видео все происшествия с мужчиной на велосипеде, которые...

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