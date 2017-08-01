Видеофакт: пьяный велосипедист протаранил машину в Бразилии

Инцидент произошел в одном из бразильских городов. Автомобиль, в котором находился регистратор, неспеша ехал за мужчиной на велосипеде, который явно был нетрезв.



© Фото: ГАИ Бреста Пьяный минчанин на BMW врезался в футбольные ворота в Телеханах

На кадрах видно, как мужчина пытается управлять своим велосипедом, однако двухколесный транспорт все время норовил повернуть в разные стороны. В итоге велосипедист врезался в припаркованную легковушку.

После аварии водитель поднял свой велосипед и попытался вновь сесть на него, однако переднее колесо байка уже превратилось в "восьмерку", а потом отвалилось вместе с рулем. После нескольких неудачных попыток мужчина собрал запчасти от велосипеда и пошел пешком.