МИНСК, 1 авг — Sputnik. Африканский антициклон "Люцифер" стал причиной аномальной жары в Италии, сообщают местные метеорологи.



© Pixabay Жара в Италии достигла рекордных 50 градусов

Знойная погода установилась на этой неделе буквально во всех регионах Апеннинского полуострова. Наивысший уровень ("красный") установлен в 27 крупнейших городах Италии, за исключением Генуи. Так, во многих областях страны температура воздуха приблизилась к 38-40 градусам по Цельсию, а некоторых до 50.

Синоптики отмечают, что антициклон "Люцифер" принес массы раскаленного воздуха из пустыни Сахара.

По информации климатологов, нынешнее лето в Италии является одним из самых жарких за всю 200-летнюю историю наблюдений за погодой на Апеннинах.

Напомним, за минувшее время это второй антициклон, который пришел в Италию со стороны Африки. В июле "Харон" принес в страну аномально высокие температуры, которые вызвали на юге страны мощные лесные пожары, охватившие десятки тысяч гектаров, и сильнейшую засуху, которая уже нанесла стране ущерб в размере более двух миллиардов евро.