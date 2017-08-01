Белорусская десантница оказалась сильнее всех соперниц в армиях четырех стран

Победителем военно-спортивного этапа «Атлет» международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества», стала ефрейтор контрактной службы Анна Ковалевская, сообщает пресс-служба Миноброны.



Фото: Военное информационное агентство «Ваяр».

Второе место у младшего сержанта Лилии Даутовой из России, третье место у младшего сержанта Людмилы Губаревой из Республики Казахстан.

В состязании принимали участие четыре команды, представляющие Вооруженные силы России, Армении, Беларуси и Казахстана. «Атлет» — самое трудное из конкурсных испытаний, в ходе которого военнослужащие соревновались на быстроту, ловкость, силу и выносливость. В программу входили бег на различные дистанции, подтягивание на перекладине, преодоление полосы препятствий, метание гранаты на дальность, сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 1 минуту.



Фото: Военное информационное агентство «Ваяр».

Среди мужчин у белорусов только второе место, которое досталось старшему сержанту Сергею Чернову, первым стал старший сержант Асхат Байдуалетов из Республики Казахстан, третьим младший сержант Дмитрий Аклевкин из России.

Напомним, что военнослужащая сил специальных операций Анна Ковалевская еще и самая меткая — девушка заняла первое место в этапе по огневой подготовке «Снайпер» в рамках конкурса «Воин Содружества».

Читайте также: Девушка из белорусского спецназа стала лучшей на соревнованиях по стрельбе из АК