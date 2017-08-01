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Толстая и тонкая: блогер разоблачает фитнес-моделей
Пока фитнес-модели и качки выкладывают очередное селфи в Сеть, сделанное в тренажерном зале, эта девушка старается доказать миру, что нельзя верить всему, что существует в онлайне.
Саре Пухто 20 лет, она живет в Финляндии, ведет блог о здоровом образе жизни и принятии своего тела. В своем Instagram она опубликовала коллажи, которые показывают, как ракурс и втянутый животик кардинально меняют образ человека.
На первом снимке она становится так, что искажает свою фигуру, а на втором — принимает «фитнес-позу». Разница между фотографиями настолько очевидна, что иногда сложно поверить, что их делают с разницей в несколько минут.
Этими фотоснимками девушка пытается доказать, что идеальные тела фитнес-моделей не всегда так хороши, как кажутся.
— У всех есть невыгодные ракурсы. И ваше тело не будет нравиться вам. Не нужно ненавидеть себя из-за плохих фотографий — они ровным счетом ничего не значат, — считает Сара.
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Выгодный ракурс и ретушь - секрет успеха.
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