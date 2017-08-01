Толстая и тонкая: блогер разоблачает фитнес-моделей

Пока фитнес-модели и качки выкладывают очередное селфи в Сеть, сделанное в тренажерном зале, эта девушка старается доказать миру, что нельзя верить всему, что существует в онлайне.





Саре Пухто 20 лет, она живет в Финляндии, ведет блог о здоровом образе жизни и принятии своего тела. В своем Instagram она опубликовала коллажи, которые показывают, как ракурс и втянутый животик кардинально меняют образ человека.

Публикация от Sara Puhto (@saggysara) Июл 27 2017 в 3:26 PDT

Публикация от Sara Puhto (@saggysara) Июл 19 2017 в 3:44 PDT

Публикация от Sara Puhto (@saggysara) Июл 11 2017 в 5:08 PDT

На первом снимке она становится так, что искажает свою фигуру, а на втором — принимает «фитнес-позу». Разница между фотографиями настолько очевидна, что иногда сложно поверить, что их делают с разницей в несколько минут.

Публикация от Sara Puhto (@saggysara) Июл 8 2017 в 5:09 PDT

Публикация от Sara Puhto (@saggysara) Июл 2 2017 в 6:26 PDT

Публикация от Sara Puhto (@saggysara) Май 8 2017 в 7:50 PDT

Публикация от Sara Puhto (@saggysara) Апр 7 2017 в 2:31 PDT

Этими фотоснимками девушка пытается доказать, что идеальные тела фитнес-моделей не всегда так хороши, как кажутся.

— У всех есть невыгодные ракурсы. И ваше тело не будет нравиться вам. Не нужно ненавидеть себя из-за плохих фотографий — они ровным счетом ничего не значат, — считает Сара.