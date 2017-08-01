Бить, кричать, не плакать: тренер о женской самообороне Wen-Do

«Дорога женщин» — так буквально расшифровывается название новой практики самообороны Wen-Do. Методика появилась в Канаде в 1970-х и быстро стала популярной в Европе. Согласно одной из версий, комплекс упражнений впервые разработала супружеская пара Пейдж из Торонто. Нед и Энн, практикующие боевые искусства, решили разработать широкий комплекс действий по психологической и физической самозащите женщин после слушания дела об убийстве девушки из Нью-Йорка в 1964 году, которая не смогла постоять за себя.

Wen-Do основана не только на физических умениях защитить себя, но и на техниках, которые позволяют женщине чувствовать себя уверенно в повседневной жизни. На постсоветском пространстве есть всего один тренер, который преподает Wen-Do, и она живет в Минске.

LADY.TUT.BY встретились с Ольгай Ланевской, чтобы поговорить про то, зачем женщинам могут пригодиться практики Wen-Do.





— Расскажи, что такое Wen-Do. Это особый вид борьбы для женщин?

— Wen-Do — это не борьба, это метод. Он основан на трёх элементах: психологической самообороне, физической самообороне и на управлении голосом и телом. Я не называю Wen-Do боевым искусством. В ситуации Wen-Do это момент самозащиты, когда человек смотрит на меня с перспективой власти и изначально не относится ко мне как к равному сопернику, то есть умышленно хочет нанести вред, причинить боль, чтобы реализовать свои цели. Поэтому Wen-Do — это метод, который позволяет ощутить свою силу в общении с другими людьми, в общении с собой — для того, чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно.

— Как ты сама впервые столкнулась с Wen-Do и почему приняла решение стать тренером и популяризировать этот метод?

— В 2007-м году я впервые участвовала в подобном тренинге под Варшавой. Тогда же поняла, что если у меня будет возможность стать тренером — я им обязательно стану. Такая возможность появилась в 2014-м году, когда один из фондов набирал для тренерского курса участниц в Польше, я записалась и окончила полуторагодовой курс — это было в начале 2016 года. Тогда я приняла решение, что по приезде в Беларусь буду проводить подобные тренинги. Я работаю с общественным объединением « Радислава » — эта организация помогает женщинам, пострадавшим от насилия. В методе Wen-Do мы нашли много общего, как можем вместе популяризировать его в Беларуси.





— Как много женщин интересуется темой самообороны?

— За последние полгода в Беларуси больше всего тренингов прошло в Минске, их посетило уже 250 человек, возможно чуть больше. В среднем в одном тренинге может принимать участие до 12 человек. Это ограничение связано с групповым процессом. Тренинг длится два дня, за это время у женщин с различным опытом, различным отношением к друг другу и к жизни есть возможность обратить внимание на себя, почувствовать своё тело и психологическое состояние, пообщаться с другими женщинами, поделиться опытом, провести время в безопасной атмосфере.

— Могут ли навыки пригодиться девушкам в обычной жизни?

— Я часто говорю участницам, что смысл не в том, чтобы защищать себя физически, чтобы знать какие-то приёмы. Смысл в том, чтобы знать, как не допустить такой ситуации, когда приходится защищать себя уже физически, то есть уметь реагировать на нарушение собственных психологических границ и других форм дискриминации и насилия сразу же, как только есть такая возможность. Поэтому те техники, которые отрабатываются на Wen-Do, можно использоваться везде: на улице, дома, в магазине и в любой момент агрессии.

— Приходилось ли тебе самой сталкиваться с элементами насилия по отношению к тебе самой?

— Многие люди, и я в частности, часто сталкиваются с психологическим насилием ежедневно, только мы не умеем назвать это насилием, потому это кажется нормальным. На меня кто-то крикнул, либо что-то мне сделал — что в этом такого, все же так живут. Но когда начинаешь задумываться о том, что это не нравится, и больше не желаешь терпеть подобного к себе отношения — это тот момент, когда можно использовать технику Wen-Do. С такими психологическими ситуациями я встречаюсь постоянно. Каждый день наполнен моментами, на которые можно обращать внимание в этом ключе. Можно и не обращать — это тоже определённый способ поведения. Но если для меня важна моя психологическая целостность, то я не буду отдавать свою судьбу в руки кого-то, а только сама принимаю решения не только в своей жизни, но и в своём поведении и поведении людей вокруг меня.





— Какой эффект имеют тренинги по Wen-Do на участниц?

— Смысл Wen-Do — найти себя. Этот метод помогает сфокусироваться на себе, на осознанности, на своей силе. Многие женщины просто забывают, что она у них есть и что ею можно пользоваться, и речь не только о физической силе. Это про психологический стержень, который часто затухает, когда общество утверждает, что женщина должна быть слабой, многое не умеет и не может делать — волей-неволей начинаешь верить в эти стереотипы и жить согласно им. Часто после Wen-Do участницы активизируются, у них появляется вера в себя и в свои возможности, они начинают что-то делать для себя. Важно, чтобы женщины делали то, что они хотят, а не то, что от них требуется. Это первая ступенька — старт к последующим, чтобы чувствовать себя увереннее в своём деле, в окружении родных и коллег, да и в жизни в целом.

— Можешь ли привести примеры действительно серьёзных историй, когда навыки Wen-Do помогли справиться в сложной ситуации?

— Одно из правил, которые мы всегда оговариваем с участницами, — это то, что все рассказанные истории и всё, что происходит на тренинге, остаётся внутри группы. Поэтому я не могу про это рассказывать. Но ситуации физического насилия случаются в жизни у многих, только это тема табу, когда женщины не делятся друг с другом, с семьёй, потому что им стыдно. Многие думают, что встретятся с обвинениями и непониманием. Wen-Do помогает обратить собственное внимание на подобные вещи в своей жизни. Но это не терапевтическая группа. За два дня занятий невозможно проработать травму физического либо психологического насилия. Впоследствии можно обратиться к специалистам, принять решение пойти на терапию и сопротивляться насилию. В Wen-Do много говорится про решения и осознанность. Я часто говорю участницам, что если кто-то находится в ситуации физического насилия, то приёмы, которые мы тренируем на Wen-Do, — это не про то, что я знаю приём, я сегодня защитилась, и всё — моя жизнь наладилась. Ведь завтра нападающий будет намного злее, сильнее, изощрённее и ещё больше захочет причинить боль. То есть, возвращаясь к истокам: нужно принять осознанное решение, чтобы с этим покончить, либо нет. И каждое из этих решений может быть правильным, потому что смысл не в том, что я как тренер вижу, что лучше для женщин. Самое важное, что каждая женщина-участница — это тренер и эксперт в своей жизни, я не могу дать ей готового решения, но могу рассказать о методе, могу поделиться способами борьбы и способами общения с другими людьми, но итоговое решение — за ней. Какое бы решение она ни приняла — это будет её решение, и это — самое главное.





— Будут ли проводиться тренинги в Минске в ближайшее время? Проводятся ли они в областных городах?

— Планируется один закрытый тренинг с общественной организацией «Счастливый малыш » для молодых матерей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. «Счастливый малыш» — это организация, реализованная «SOS — Детские деревни». Конкретной даты пока нет, сейчас такое летнее время, когда много поездок на фестивали и мастер-классы вне Минска. Информация о новых наборах доступна в группе на Facebook и также на сайте . Я иногда работаю в Украине, один раз проводила тренинг в России, но в целом на постсоветском пространстве на данный момент к сожалению, я единственный тренер, и было бы здорово, если бы появились ещё, но это всё в будущем.

Нужно добавить какую-то практическую часть. Без нее непонятно, что же это такое. Может быть, из психологии, может быть, из самозащиты. Что-то что можно показывать и рассказывать.

На тренингах женщины учатся использовать язык тела и жестов, а также свой голос, чтобы, к примеру, прекратить приставания незнакомца на остановке. Это обычная ситуация, с которой каждая хотя бы раз сталкивалась в своей жизни, но не всегда придёт в голову уверенно повернуться к человеку, вытянуть руку в жесте «стоп» и твёрдо сказать: «Я не хочу с тобой разговаривать».

Можно очутиться в более серьёзной ситуации, когда может угрожать физическая опасность и насилие со стороны нападающего. Что же тогда делать? Совсем не обязательно быть физически более сильной и в борьбе одолеть противника. Достаточно знать болевые точки на теле нападающего, помнить про эффект неожиданности, а также уметь правильно позвать на помощь, чтобы успеть сбежать и оказаться в безопасности.

Помимо физических приёмов женщины в зависимости от своих целей могут использовать различные психологические стратегии: избегание, словесная самооборона, отвлечение внимания; если один из методов не подходит — тренер предложит открыть для себя другие, непривычные методы.

Среди прочих главные психологические основы самообороны — ощущение собственного пространства и границ, которые никому нельзя нарушать, а также осознанность: не существует универсального решения против нападающего, в каждой конкретной ситуации женщина должна принимать решения здесь и сейчас, эффективно использовать все доступные средства, чтобы достичь цели собственной безопасности.