Ильин день vs День ВДВ: священник о праздновании на контрасте

Ежегодно 2 августа верующие разных конфессий отмечают День пророка Ильи — одного из самых древних и почитаемых библейских святых. И в эту же дату в странах бывшего СССР широко отмечается День ВДВ. Гость радио Sputnik Беларусь протодиакон Андрей Скробот имеет отношение к обоим праздникам — и по долгу своей церковной службы, и по службе в рядах Советской Армии.

"Если говорить о впечатлениях детских времен, то нам всегда внушали, что в этот день святой пророк Илья на огненной колеснице объезжает небо. Говорят, что с этого дня начинаются дожди, но это скорее народный фольклор, сам же праздник носит более глубокий смысл. Илья — один из величайших пророков, о котором вспоминает сам спаситель в Новом завете", — рассказал протодиакон.



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Собеседник напомнил библейскую легенду о царе Израиля Ахаве, который, будучи идолопоклонником, приносил жертвы языческому божеству Ваалу. В наказание за упорство царя в идолопоклонстве Бог ниспослал на страну зной. За три года с неба не упало ни капли дождя. Засуха прекратилась только после молитвы пророка Ильи. Согласно Священному Преданию, в истории человечества есть всего три человека, взятых на небо живыми: апостол Иоанн, Енох и пророк Илья.

Неслучайно с древних времен славяне не только уважали, но и побаивались Илью, поскольку он мог наказать, посылая молнии. С этим праздником у верующих связано много различных примет, традиций и обрядов.

В то же время празднование Дня ВДВ в этот же день зачастую не обходится без шумных гуляний, алкогольных напитков и купаний в городских фонтанах, отметил собеседник.

"Порой удивляет, как у нас все на контрастах происходит. С одной стороны, люди почитают религиозный праздник. С другой стороны, способ отмечания в этот день порой ни в какие ворота не лезет. Нашим ребятам, десантникам, хочу порекомендовать прежде чем отмечать именно в таком ключе, поинтересоваться, что же это за день и кто такой пророк Илья", — сказал собеседник.

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