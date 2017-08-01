Многоуровневый паркинг в ТРЦ Galleria Minsk с 1 августа стал платным и… полупустым. Зато проезды и расположенные рядом дворы заставлены автомобилями. В разгар рабочего дня AUTO.TUT.BY посмотрел, что происходит на стоянке и рядом с ней.





Въезд на парковку ТРЦ Galleria Minsk «мертвым не выглядит» — машины периодически туда заезжают, хотя и не с такой частотой, как когда плату за стоянку здесь не брали. На первом уровне паркинга около 70% мест заняты автомобилями. А вот второй, третий и четвертый уровень практически пусты.











— Я не знаю, хорошо это или плохо, что паркинг сделали платным. Но стоимость за услугу не высока — по крайней мере, не такая, как в Европе, — высказала свое мнение автомобилистка, которая рассчитывалась за стоянку, — Я стояла 20 минут — в бесплатный 15-минутный лимит не уложилась, поэтому пришлось заплатить 2 рубля. Ну ничего страшного. Зато без нервов нашла место для стоянки. А во дворы парковаться я никогда не поеду.

Не согласна с таким мнением водитель, которая также загнала свое авто на первый этаж паркинга, но «не потому, что так надо, а из-за того, что на улице очень жарко и не хочется, чтобы машина накалялась».

— Плата за парковку возле торгового центра — это плохо. Люди должны иметь возможность ставить машину бесплатно и делать покупки. Я работаю рядом — офис на улице Димитрова, а потом всегда захожу в магазин, — рассказала женщина. — Но теперь на паркинг ставить машину не буду — найду место для парковки возле дороги. Дорого! Это ж в какую сумму обойдется парковка за восьмичасовой рабочий день? Мы столько не зарабатываем.





Мы прошли по территории, прилегающей к многоуровневому паркингу и увидели, что все вокруг было заставлено машинами.

— Что паркинг стал платный, мы почувствовали на себе сегодня утром — здесь машины не могли разминуться, а грузовики не могли подъехать к рампе для выгрузке товара! Все вокруг в машинах! — рассказал Сергей, водитель Honda, который работает на государственную организацию, расположенную в высотке на проспекте Победителей. — Я заметил, что машины хотели заехать на паркинг, но потом видели объявление, что он стал платным, и проезжали дальше. Подпирали другие автомобили, ставили машины возле бордюра. А здесь и так дорога узкая, куда ж парковаться. Думаю, сейчас такое положение всегда будет.



Возле рампы магазина «Родны кут» утром машины не могли разминуться. Да и днем здесь ездить нелегко

Молодая пара припарковала свой VW как раз на узком проезде, рядом с въездом на паркинг.

— Честно говоря, мы не захотели на паркинг заезжать, потому что увидели, что он платный стал. А нам ненадолго надо. Но в 15 минут можем не уложиться, поэтому и стали тут. А почему бесплатный лимит сделали только 15 минут? Что можно сделать за такое короткое время?



Машины паркуются в местных проездах, несмотря на то, что в некоторый местах здесь установлены полусферы, сужающие проезжую часть

Машины плотно и сбоку от гостиницы DoubleTree by Hilton Minsk, хотя раньше здесь практически никто не парковался.

— Ну так, а что вы хотите? Кому охота с деньгами расставаться? И дорогие машину тут стоят, да. Может он бы и не ездил на такой машине, если не экономил. Копейка рубль бережет! — высказался Иван на Audi, который приехал к отелю «по делам бизнеса».



Машины оставляют и сбоку от гостиницы DoubleTree by Hilton Minsk

Но, пожалуй, больше всего страдают от «нашествия» автомобилей жители жилого дома № 4 по улице Обойной — сюда с улицы Димитрова, от паркинга ТРЦ, ведет местный проезд, по нему автомобилисты заезжают и паркуются на территории всего двора.

— У нас двор всегда был в машинах — и когда паркинг был бесплатным и сейчас, когда платным стал. Двор наш опасный, детей на площадку страшно выпускать — а вдруг машина нестись будет и собьет? А еще часто автомобили задним ходом сдают — сквозного проезда здесь нет, а развернуться они не могут, — рассказала местная жительница Татьяна Ивановна.



Двор дома № 4 по улице Обойной весь запаркован автомобилями

— ГАИ к нам не приезжает. А их и не вызывал никто. Наверное со временем будет хуже — ведь у нас тут офисов много, да и магазины новые открываются. Пусть бы нам хоть забор поставили или шлагбаум, пока никого здесь не сбивали, — добавила соседка Татьяны Ивановны. — А так терпят люди.