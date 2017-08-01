Модная мебель из Беларуси? Пока немногие готовы поверить в такое сочетание слов. TUT.BY сходил на производство компании Millwood и узнал, как из простых кусков дерева и металла получается изделие, не уступающее по своим характеристикам некоторым дизайнерским решениям из Европы.

Лофт — стиль, который родился после закрытия городских заводов и переоборудования их под офисы или жилье. Необычные по формату помещения стали требовать и подходящей по характеру мебели. Именно ее решила начать делать Александра Ларионова с супругом, еще в 2012 году основав небольшую мастерскую. Тогда в ней работало всего пять человек. За пять лет фирма расширила свое производство до нескольких цехов в самом центре Минска, а штат — до 30 человек.

«То, что в Европе обойдется в 1500 евро, у нас можно купить за 1500 рублей»

Будущая мебель начинается с разработки дизайна и продумывания материалов для изготовления. И этот этап, пожалуй, сложнее, чем само производство: необходимо учесть множество факторов, чтобы модель пользовалась спросом.

В качестве основного материала для производства такой мебели берется массив дуба, шпон и березовая фанера, в которой важна визуально красивая текстура.



Александра Ларионова

— В основном, мы закупаем сырье от белорусского производителя, — рассказывает директор компании Александра Ларионова. — Безусловно, сертифицированное. Металлическую фурнитуру мы делаем сами. Остальную — заказываем у итальянских, испанских и немецких производителей.

В отделке изделий здесь используют лаки и краски на водной основе. Выбор таких материалов объясняется безопасностью и экологичностью: например, им можно красить не только обеденные столы, но и изделия для детей. Древесину покрывают натуральными маслами и воском американской компании.

— Мы взяли за основу европейские и американские тенденции, но цены пытаемся держать белорусские, — делится Александра. — То, что в Европе обойдется вам в 1500 евро, у нас тоже стоит 1500, но уже рублей. К тому же у нас есть линейка loft light, которая чуть более доступная. В ней цены начинаются от 150−200 белорусских рублей.

«Поставщики стремятся лучший материал отправлять на экспорт»

Как признается Александра, компания постаралась наладить полный цикл собственного производства с разными материалами: от ламинированного ДСП до стекла и металла.

— Не все производители, особенно маленькие, могут себе это позволить.

Сейчас компания зависит только от поставщиков сырья.

— Они, увы, стремятся весь лучший материал отправлять на экспорт. Но эти нюансы мы контролируем по мере сил и очень следим за качеством поставок.



Металлические заготовки для будущего стола

Иногда в компании бывают конструкторско-дизайнерские «войны».

— Когда новые образцы дорабатываются, они согласуются между дизайнерами, конструкторами, производством и отделом продаж. Каждое звено тестирует на своем уровне прототип, возвращая на доработки то, что еще пока не идеально, — смеется Александра.

После этого выпускается опытная партия, например, десять штук, и мастера ждут отзывов первых покупателей. Если обратная связь положительная, то количество серии увеличивается до 100 единиц. Массовой считается серия в 500 штук. Это так называемые сезонные продажи.

— Будто горячие пирожки расходятся столы в преддверии новогодних праздников, в сентябре большим спросом пользуются стулья, — рассказывает директор. — А вообще, белорусские дизайнерские агентства сейчас проявляют большой интерес к лофт-мебели. Оказалось, это прекрасный способ быстро обставить квартиру клиента за доступные деньги.

Кто придумывает стулья

Дизайнер Евгений Бугаков прямо на наших глазах придумывает стол, подходящий сразу под несколько коллекций компании.



Евгений Бугаков

— Обязательно представляю себе материалы, производство и ценообразование и прочие моменты. Стараюсь делать всё просто и изящно — прямые линии с показательным присутствием дерева, металла и стекла, — комментирует он получившийся результат.

Его коллега Елена Шульгач занимается немного другим — моделирует визуализацию в интерьере.



Елена Шульгач

Лофтовую мебель можно вписать и в обычную квартиру, где уже используются элементы других стилей. От такого эксперимента комнаты могут выглядеть совсем по-новому. Дизайнеры советуют попробовать «безопасный» вариант: поставить один журнальный столик — он вполне может придать новый свежий вид привычной гостиной.





После творчества дизайнера новый предмет мебели попадает к технологу-конструктору Александру Калюжному. Он производит проектные расчеты для каждой детали. Но не просто так, как в конструкторе, а с учетом особенностей работы станка.



Александр Калюжный

— В результате на выходе получается обрабатывающий алгоритм для станка, по которой и будет производиться деталь. В программе учтены координаты, глубина резания и другие параметры работы обрабатывающего инструмента, — поясняет Александр суть своей работы.

Дальше дело за специалистами отдела снабжения. Их задача — оперативно произвести закупку необходимых материалов: ДСП или дубового щита, зеркал, лакокрасочных материалов, фурнитуры и прочего. При этом для серийного производства запас материалов берется из расчета одного месяца. Это достаточный объем для того, чтобы предложение не превышало спрос и мебель не залеживалось на складе.

Как рождается мебель в небольшой мастерской

После всех предварительных этапов дело доходит до производства. Там, под руководством Александра Шубича, и рождается лофт-мебель.



Александр Шубич

Дубовый щит или лист ДСП в самом начале попадает на станок, где его нарезают на заготовки необходимых размеров.





Затем заготовка попадает в станок с программным управлением, где уже установлена электронная схема чертежа. По его контуру будут вырезаться детали будущего предмета мебели.





Если мебель делается из ДСП, то ее торцы необходимо оклеить кромочным материалом. Для этого тоже имеется отдельный станок.





Детали обрабатываются алмазным инструментом.





После того, как деревянные части мебели готовы, они отправляются на шлифовку и покраску.

В этих цехах хорошая система вентиляции, которая собирает пыль и стружку со станков и засасывает их в специальный бункер.



Шлифовка изделий



Покраска деталей

Особенность лофтовой мебели — сочетание металла и дерева.



Процесс сварки металлических деталей

На производстве есть несколько участков, на которых трубы из холодной катанной стали нарезаются, свариваются, шлифуются болгаркой и красятся в специальной камере полимерным покрытием.





Металлическая основа шкафа готова — осталось только присоединить деревянные части.





Так выглядит уже полностью готовый предмет интерьера.





Почему директор — не просто должность

В общей сложности, от момента первого распила заготовки до упаковки готового изделия проходит 7−8 дней. По сравнению с некоторыми большими мебельными фабриками такой производственный цикл довольно короткий.



Это лишь малая часть того, что делает компания

В каталоге более 300 серийных моделей. При заказе не надо ни оставлять предоплату, ни приезжать лично для оформления заказа. Те изделия, которые требуют сборки, по словам Александры, настолько продуманы и просты, что справится с ними практически любой. Даже девушка, которая впервые держит в руках отвертку.

— Если вы думаете, что я умею быть только директором, то вы ошибаетесь. Я сама могу и пилить дерево, и красить детали, а свою мебель я собираю с закрытыми глазами — говорит Александра.





Партнер материала:



Распродажа коллекций 2016 года . Цены ниже опта. Скидки до 60%. При покупке стола каждому покупателю подарок. В фирменном магазине: ТЦ Тивали Мебель, Дунина-Марцинкевича 3, ст.м. Спортивная