На REALTY.TUT.BY проходит второй сезон конкурса « Моя кухня ». Мы продолжаем публиковать уже полученные рассказы читателей о том, как они обустраивали свои кухни. Затем на голосовании пользователи TUT.BY выберут победителей, которые получат призы от наших партнеров.

Рассказ Ольги из Минского района:

— История нашего ремонта началась в 2014 году: тогда мы получили ключи от трехкомнатной квартиры в новостройке. В нашей семье растут маленькие дети, поэтому нам изначально хотелось много свободного пространства и света, а также использования природных оттенков. Это и определило общую концепцию интерьера.





Оригинальный проект нашей квартиры предполагал практически одинаковую площадь комнаты, граничащей с кухней, и коридора — по 15 «квадратов». Пространства гостиной для семьи из четырех человек было определенно мало. Работы начались со сноса межкомнатной перегородки — объединяли кухню и гостиную в единое целое. Тогда же начались и первые расходы, связанные с узакониванием перепланировки. На все процедуры ушло около трех месяцев. В итоге мы получили около 40 квадратных метров свободного пространства и официальное разрешение на проведение желаемых нами ремонтных работ.





Ремонт начался с укладки кухонного фартука. Обойдя множество магазинов, изучив практически весь ассортимент строительного рынка, мы нашли желаемый вариант испанских кирпичиков. Благодаря своей неровной поверхности стена из плитки смотрится весьма стильно, но в тоже время она — гладкая и легкая в уходе. К сожалению, я не смогла найти ни название коллекции, ни стоимость. Правда, площадь укладки была небольшая, поэтому на бюджет это повлияло незначительно.





Следующим этапом стал выбор кухни. Фасады хотели из массива, а цена на него предлагалась везде практически одинаковая. Решили сделать кухню на заказ. Признаюсь честно: позже мы пожалели о своем выборе салона. В первый же год эксплуатации появились потертости и сколы на краске. Представители фирмы компенсировали нам неудобства скидкой на установку, но все же неприятный осадок остался, а на «качество» мы смотрим до сих пор. Стоимость гарнитура составила около 6000 деноминированных рублей, и, естественно, потянула большую часть расходов на обустройство кухни.





Мы не были оригинальными и, изучив цены на отечественном рынке, отправились за покупкой техники в соседние страны. Так, встроенный холодильник был приобретен в Смоленске на акции за 1149 BYN. Для сравнения: аналогичная модель в наших магазинах предлагалась за 1550 BYN и выше.

Духовой шкаф в нашей семье редко используется на полную мощность, поэтому решено было приобретать модель «2 в 1» с СВЧ-печью. Благодаря его компактным размерам мы удачно сэкономили пространство, разместив снизу полноразмерную посудомоечную машину. Ее, как и вытяжку, покупали в Минске.





Что касается плиты и вытяжки, то здесь мы все же остановили свой выбор на белом цвете. На мой взгляд, перебор темных пятен уже сыграл бы не в пользу интерьеру.

Индукционная варочная панель полностью устраивает: после посудомоечной машины это моя вторая помощница, вот только периодически приходится убирать последствия быстрого закипания.





С самого начала мы решили максимально использовать природные материалы. Поэтому на полу — паркетная доска, стол и стулья деревянные. А вот столешницу — практичности ради — было решено делать из постформинга. Она имитирует структуру дерева и очень проста в эксплуатации. Мойка также из искусственного камня.





Про стол и стулья хочется сказать отдельно. Эта обеденная группа, собранная у разных производителей, особо любима нами благодаря своему удобству. Изначально стол польской фабрики мы увидели в минском магазине и сразу «запали» на него, но цена в 1 200 BYN совсем не устраивала. В итоге везли мы его из фирменного магазина производителя, сэкономив процентов 30.





Стол раскладывается, когда приходят гости. Полочки идеальны для хранения различных мелочей, например, кухонных полотенец. Носки на ножках — дизайнерская задумка производителя.





Деревянные стулья привезены из-за границы, а детские — детище отечественного производителя. Уже после продолжительного использования могу с уверенностью сказать, что по качеству они нисколько не уступают известному производителю (по шаблону которого и сделаны). Выдерживают, кстати, до 100 кг.

Над столом есть дополнительное освещение. Изначально планировалось оформить эту зону тремя подвесными светильниками, однако высота потолков в 2,5 метров все же внесла свои коррективы, и мы решили пока ограничиться обычными лампочками.





Гипсокартонный короб муж сделал самостоятельно при помощи знающих родственников. На мой взгляд, результат получился более чем достойным. А света на кухне уж точно достаточно.

Что касается паркетной доски на полу, — ухода она требует не сложного, детям не страшно пройти босиком, как по плитке, и опять же — это натуральный материал.





Нам еще есть над чем работать. Например, нужно придумать дизайн штор для окна с балконной дверью и связать носочки для стола другого цвета. Но тот результат, который уже имеем, нравится и нам, и гостям. За исключением разве что старшего поколения: его смущает диван посреди комнаты. Но, поверьте, мы не хотели делать большую кухню с диваном. Нам нужны были две зоны в едином пространстве. И этого мы добились.





Напоследок хотелось бы отметить милые сердцу детали, которые приносят тепло и уют в нашу кухню. Например, чайный домик, сделанный с любовью умелыми ручками нашей доченьки или сшитые мной подружки Тильды. Мне кажется, что такие вещи несут в себе массу позитивной энергии, благодаря которой за нашим столом любят собираться гости.





Примерный бюджет:

Кухня — 7758 BYN (4000 у.е.)

Бытовая техника — 2328 BYN (1200 у.е.)

Кухонная мойка — 175 BYN (90 у.е.)

Растущие стулья — около 388 BYN (200 у.е.)

«Обычные» стулья — около 349 BYN (180 у.е.) за 4 шт.

Стол — 776 BYN (400 у.е.)

Расходы на кухонный смеситель, потолок, освещение, укладку пола — приблизительно 776 BYN (400 у.е.)

Итого: 12 550 BYN (6470 у.е.)

Спасибо за внимание!

Комментирует Людмила, специалист компании «Позитив Мебель»: — Стиль кухни получился ближе к скандинавскому. Об этом говорят цвет, натуральные материалы и обилие света. Минималистичные кухонные фасады не забирают на себя все внимание. Интерьер выглядит цельным.

Ольга напрасно переживает по поводу расположения дивана, и нападки родственников здесь неправомерны. Это распространенный способ зонирования пространства, к которому прибегают дизайнеры по всему миру. Диван отлично послужил той цели, которую перед собой поставили хозяева: разделить большое помещение на зоны.

Плюс скандинавского стиля еще и в том, что пара ярких акцентов могут изменить интерьер до неузнаваемости.

Если говорить о шторах, с которыми хозяева никак не могут определиться, то в скандинавском стиле их не используют вообще. Основное правило таких интерьеров — обилие света. А лучший его источник — окно. Но если завесить окна для вас принципиально, то лучше использовать полупрозрачные роллеты. Для них подойдет ткань с рисунком растительности, клетки или полоски. Главное, добиться контрастного выделения.

Скандинавский стиль подходит для помещений любого размера, и делать белый цвет главенствующим в нем необязательно. В качестве примера приведу кухню нашего производства, выполненную для большой комнаты с зонированием. Получить консультацию и увидеть больше можно в нашем выставочном зале, который находится в ТЦ «Замок Home», павильон 413.





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