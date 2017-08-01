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Мирный вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Австрии

02.08.2017 09:14 — Разное | Tut.by  
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Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд победно стартовали на теннисном турнире Generali Open в австрийском Кицбюэле (призовой фонд — 482 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом раунде соревнований парного разряда Мирный и Освальд победили австрийский дуэт Геральд Мельцер / Тристан-Самуэль Вайссборн — 7:5, 6:3. Сегодня белорусско-австрийский тандем встретится с польско-сербской парой Марцин Матковски / Ненад Зимоньич.

Белорус Андрей Василевский и чилийский теннисист Ханс Подлипник-Кастильо также вышли в ¼ финала и сыграют с аргентинцем Орасио Сабальосом и чилийцем Джулио Перальто, которые накануне обыграли белоруса Александра Бурого и грузина Николоза Басилашвили — 6:1, 6:0.

Две белорусские теннисистки играют на турнирах в США. В стартовом поединке соревнований Citi Open в Вашингтоне (призовой фонд — $ 226 тыс.) Арина Соболенко, занимающая 121-е место в мировом рейтинге, переиграла 34-ю ракетку планеты американку Лорен Дэвис в двух сетах — 7:5, 6:3. Ее следующая соперница определится сегодня после матча между немецкой теннисисткой Сабин Лисицки (190-й номер рейтинга WTA) и гречанкой Валентини Грамматикопулу (179).

На турнире в Лексингтоне (призовой фонд — $ 60 тыс.) белоруска Вера Лапко (241) в стартовом поединке встретится с американкой Дженифер Элие (270). В парном разряде Вера Лапко и австралийская теннисистка Присцилла Хон сыграют с американским дуэтом Анна Барановски / Шейл Бучард.

 
 
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Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд победно стартовали на теннисном турнире Generali Open в австрийском Кицбюэле (призовой фонд - 482 тыс. евро).

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