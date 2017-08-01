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Назначен начальник главной военной инспекции Вооруженных сил
Указ № 273 о назначении начальником военной инспекции Вооруженных сил полковника Ивана Богуславского 1 августа подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Ранее Богуславский До этого Иван Богуславский исполнял обязанности начальника главной военинспекции Вооруженных Сил страны.
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Указ № 273 о назначении начальником военной инспекции Вооруженных сил полковника Ивана Богуславского 1 августа подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
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