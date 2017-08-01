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Как в Беларуси идет уборочная: съемки с дрона

02.08.2017 09:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Как в Беларуси идет уборочная: съемки с дрона
© Sputnik Егор Еремов
Лукашенко 2 августа проведет селекторное совещание по уборочной
Все регионы Беларуси приступили к массовой уборке зерновых культур. В этом году Минсельхозпрод республики ожидает урожай в размере 7,3 миллиона тонн зерна (в весе после обработки).

Так, по состоянию на 2 августа в стране намолочено более 1 миллиона тонн зерна, из которых 399,6 тысячи тонн — в Брестской области, 318,9 тысячи тонн — в Гомельской. В Минской и Могилевской областях намолочено 136,9 и 35,3 тысячи тонн, в Гродненской — 120,8 тысячи тонн, в  Витебской, которая последней включилась в жатву, — 3,16 тысячи тонн.

Как ранее сообщал Sputnik, во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко проведет селекторное совещание, на котором будет рассмотрен ход уборочной кампании. Главный вопрос — трудности, связанные с непогодой, с которыми столкнулись аграрии. Дождливое лето — основная причина того, что страда набирает обороты медленнее, чем в прошлые годы.

Идут уборочные работы и в хозяйстве "Крутогорье-Петковичи" Дзержинского района Минской области. Смотрите на видео Sputnik, как работают в поле комбайны "Полесье".

 
 
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В среду глава государства проведет селекторное совещание о ходе уборочной кампании. Накануне совещания Sputnik посмотрел, как идет жатва в Дзержинском районе Минской...

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