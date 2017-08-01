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Как в Беларуси идет уборочная: съемки с дрона
02.08.2017 09:31 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik Егор Еремов
Так, по состоянию на 2 августа в стране намолочено более 1 миллиона тонн зерна, из которых 399,6 тысячи тонн — в Брестской области, 318,9 тысячи тонн — в Гомельской. В Минской и Могилевской областях намолочено 136,9 и 35,3 тысячи тонн, в Гродненской — 120,8 тысячи тонн, в Витебской, которая последней включилась в жатву, — 3,16 тысячи тонн.
Как ранее сообщал Sputnik, во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко проведет селекторное совещание, на котором будет рассмотрен ход уборочной кампании. Главный вопрос — трудности, связанные с непогодой, с которыми столкнулись аграрии. Дождливое лето — основная причина того, что страда набирает обороты медленнее, чем в прошлые годы.
Идут уборочные работы и в хозяйстве "Крутогорье-Петковичи" Дзержинского района Минской области. Смотрите на видео Sputnik, как работают в поле комбайны "Полесье".
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В среду глава государства проведет селекторное совещание о ходе уборочной кампании. Накануне совещания Sputnik посмотрел, как идет жатва в Дзержинском районе Минской...
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