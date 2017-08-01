ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске ремонтируют дороги по чешской технологии

02.08.2017 09:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ямочный ремонт с использованием оборудования и технологии «Silkot» проводят пинские коммунальники.


Фото: Медиа-Полесье

По словам дорожников, установка «Silkot 70−80», производства ческой компании Siltek s.r.o. появилась в Пинске в мае этого года. Прибор прост в управлении, его могут обслуживать два человека. В качестве наполнителя используется переработанный асфальт, который снимают при ремонте дорог.

По информации производителей, ремонт производится в течение 15 минут и стоит в 2−3 раза дешевле обычного. Задняя панель прибора устанавливается над местом ремонта и с помощью инфракрасного излучения газовых горелок нагревает его. Затем в яму укладывается слой асфальтной смеси, нагретой до 170 градусов в специальном бункере, и производится уплотнение виброкатком.

Через 15 минут по отремонтированному участку дороги может двигаться транспорт. Ремонтировать дороги установкой «Silkot 70−80» можно и зимой, при температуре — 10 градусов Цельсия. Бригада из двух человек и водителя за смену может отремонтировать 50 квадратных метров покрытия. Если соблюдены все этапы технологии, то гарантия на отремонтированный участок дороги три года.

Правда, пинчане внедрили своe ноу-хау и, вместо специального виброкатка (который рекомендует производитель), используют виброплиту.

Цена «Silkot 70−80» в Праге составляет около 110 тысяч долларов. Стоит отметить, что чешские предприниматели покупают или берут в лизинг эту установку и их местные власти нанимают ремонтировать дороги в населенных пунктах. Получается, что и бизнес развивается и со стороннего подрядчика за некачественную работу спросить можно жестче.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ремонт производится в течение 15 минут и стоит в 2−3 раза дешевле обычного.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Назначен начальник главной военной инспекции Вооруженных сил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика