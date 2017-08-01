В Пинске ремонтируют дороги по чешской технологии

Ямочный ремонт с использованием оборудования и технологии «Silkot» проводят пинские коммунальники.



Фото: Медиа-Полесье

По словам дорожников, установка «Silkot 70−80», производства ческой компании Siltek s.r.o. появилась в Пинске в мае этого года. Прибор прост в управлении, его могут обслуживать два человека. В качестве наполнителя используется переработанный асфальт, который снимают при ремонте дорог.

По информации производителей, ремонт производится в течение 15 минут и стоит в 2−3 раза дешевле обычного. Задняя панель прибора устанавливается над местом ремонта и с помощью инфракрасного излучения газовых горелок нагревает его. Затем в яму укладывается слой асфальтной смеси, нагретой до 170 градусов в специальном бункере, и производится уплотнение виброкатком.

Через 15 минут по отремонтированному участку дороги может двигаться транспорт. Ремонтировать дороги установкой «Silkot 70−80» можно и зимой, при температуре — 10 градусов Цельсия. Бригада из двух человек и водителя за смену может отремонтировать 50 квадратных метров покрытия. Если соблюдены все этапы технологии, то гарантия на отремонтированный участок дороги три года.

Правда, пинчане внедрили своe ноу-хау и, вместо специального виброкатка (который рекомендует производитель), используют виброплиту.

Цена «Silkot 70−80» в Праге составляет около 110 тысяч долларов. Стоит отметить, что чешские предприниматели покупают или берут в лизинг эту установку и их местные власти нанимают ремонтировать дороги в населенных пунктах. Получается, что и бизнес развивается и со стороннего подрядчика за некачественную работу спросить можно жестче.