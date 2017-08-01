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Криштиану Роналду: Людей напрягает мое сияние. Насекомые всегда летят на свет
Форвард «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о том, чем он может не нравиться некоторым болельщикам.
— Людей напрягает мое сияние. Насекомые всегда летят на свет, — написал Роналду в своем
Между тем стали известны детали наказания, которому может подвергнуться форвард «Реала» Криштиану Роналду за махинации с налогами.
Капитану сборной Португалии грозит минимум 7 лет тюрьмы, если его вина будет доказана в полном объеме. Этот срок может быть сокращен в несколько раз, если Роналду выплатит все долги и штрафы по налогам.
До 11 августа 32-летний футболист имеет возможность добиться смягчения обстоятельств дела.
Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы. Сам футболист отвергает обвинения.
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Форвард "Реала" Криштиану Роналду поделился мнением о том, чем он может не нравиться некоторым болельщикам.
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