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Криштиану Роналду: Людей напрягает мое сияние. Насекомые всегда летят на свет

02.08.2017 09:29 — Разное | Tut.by  
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о том, чем он может не нравиться некоторым болельщикам.

— Людей напрягает мое сияние. Насекомые всегда летят на свет, — написал Роналду в своем инстаграме.

 

O que incomoda as pessoas é o meu brilho, insetos só atacam lâmpadas que brilham!!!

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Авг 1 2017 в 7:31 PDT

Между тем стали известны детали наказания, которому может подвергнуться форвард «Реала» Криштиану Роналду за махинации с налогами.

Капитану сборной Португалии грозит минимум 7 лет тюрьмы, если его вина будет доказана в полном объеме. Этот срок может быть сокращен в несколько раз, если Роналду выплатит все долги и штрафы по налогам.

До 11 августа 32-летний футболист имеет возможность добиться смягчения обстоятельств дела.

Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы. Сам футболист отвергает обвинения.

 
 
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Форвард "Реала" Криштиану Роналду поделился мнением о том, чем он может не нравиться некоторым болельщикам.

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