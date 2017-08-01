Криштиану Роналду: Людей напрягает мое сияние. Насекомые всегда летят на свет

Форвард «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о том, чем он может не нравиться некоторым болельщикам.

— Людей напрягает мое сияние. Насекомые всегда летят на свет, — написал Роналду в своем инстаграме .

O que incomoda as pessoas é o meu brilho, insetos só atacam lâmpadas que brilham!!! Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Авг 1 2017 в 7:31 PDT

Между тем стали известны детали наказания, которому может подвергнуться форвард «Реала» Криштиану Роналду за махинации с налогами.

Капитану сборной Португалии грозит минимум 7 лет тюрьмы, если его вина будет доказана в полном объеме. Этот срок может быть сокращен в несколько раз, если Роналду выплатит все долги и штрафы по налогам.

До 11 августа 32-летний футболист имеет возможность добиться смягчения обстоятельств дела.

Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы. Сам футболист отвергает обвинения.