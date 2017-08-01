В Полоцком районе столкнулись фура и маршрутка. Спасатели деблокировали водителя и пассажира

В Полоцком районе поздно вечером столкнулась маршрутка и грузовик. Водитель фуры не пострадал. В маршрутке ехало семь человек, двоим из них понадобилась помощь по деблокировке.



Фото: МСЧ

ДТП произошло на трассе Р46 Минск — Полоцк, в районе деревни Тросно. VW T-5 ехал в сторону Полоцка и столкнулся с фурой, которая ехала в попутном направлении. В микроавтобусе находилось семь человек. В результате аварии двое из них оказались заблокированными на передних сиденьях — водитель и пассажир-мужчина.



Фото: МСЧ

Помощь по деблокировке пострадавших оказывали работники МЧС. Пострадавшие переданы бригаде скорой медицинской помощи. С травмами различной степени тяжести доставлены в ГУЗ «Полоцкая центральная городская больница».