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В Полоцком районе столкнулись фура и маршрутка. Спасатели деблокировали водителя и пассажира
В Полоцком районе поздно вечером столкнулась маршрутка и грузовик. Водитель фуры не пострадал. В маршрутке ехало семь человек, двоим из них понадобилась помощь по деблокировке.
ДТП произошло на трассе Р46 Минск — Полоцк, в районе деревни Тросно. VW T-5 ехал в сторону Полоцка и столкнулся с фурой, которая ехала в попутном направлении. В микроавтобусе находилось семь человек. В результате аварии двое из них оказались заблокированными на передних сиденьях — водитель и пассажир-мужчина.
Помощь по деблокировке пострадавших оказывали работники МЧС. Пострадавшие переданы бригаде скорой медицинской помощи. С травмами различной степени тяжести доставлены в ГУЗ «Полоцкая центральная городская больница».
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Водитель фуры не пострадал, в маршрутке ехало семь человек.
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