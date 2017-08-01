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В Полоцком районе столкнулись фура и маршрутка. Спасатели деблокировали водителя и пассажира

02.08.2017 09:23 — Разное | Tut.by  
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В Полоцком районе поздно вечером столкнулась маршрутка и грузовик. Водитель фуры не пострадал. В маршрутке ехало семь человек, двоим из них понадобилась помощь по деблокировке.


Фото: МСЧ

ДТП произошло на трассе Р46 Минск — Полоцк, в районе деревни Тросно. VW T-5 ехал в сторону Полоцка и столкнулся с фурой, которая ехала в попутном направлении. В микроавтобусе находилось семь человек. В результате аварии двое из них оказались заблокированными на передних сиденьях — водитель и пассажир-мужчина.


Фото: МСЧ

Помощь по деблокировке пострадавших оказывали работники МЧС. Пострадавшие переданы бригаде скорой медицинской помощи. С травмами различной степени тяжести доставлены в ГУЗ «Полоцкая центральная городская больница».

 
Теги: Минск
 
 
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