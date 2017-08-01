ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Флагманский внедорожник Lexus LX 570 получил новую версию Superior

02.08.2017 07:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Новая специальная версия является самым дорогим вариантом исполнения флагманского внедорожника Lexus, предлагая возросший уровень комфорта и оригинальные решения в дизайне экстерьера и интерьера.


Новая версия получила обозначение Superior. От стандартного LX 570 она отличается особым дизайном решетки радиатора и накладками на передний и задний бамперы, делающих облик SUV еще спортивнее. Корпуса наружных зеркал внедорожника окрашены в черный цвет. А еще спецверсия LX 570 щеголяет 21-дюймовыми легкосплавными колесными дисками в двухцветном исполнении.


В салоне появились алюминиевые накладки на педали и новые варианты декоративной отделки со вставками из черного дерева шимамоку или вставками «матовый орех». Также доступны черная обивка потолка и, как указывается в пресс-релизе, «новый демпфер вибраций кузова» для улучшенного ездового комфорта, хотя о чем конкретно идет речь, неясно. Под капотом, как и у обычного LX 570, — 5,7-литровая V-образная «восьмерка» с отдачей 367 лошадиных сил.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Lexus LX570 в версии Superior получил ряд доработок экстерьера и интерьера, повышающих уровень комфорта.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Санкт-Петербург осенью прибудут первые трамваи от белорусского «Штадлера»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика