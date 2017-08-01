Флагманский внедорожник Lexus LX 570 получил новую версию Superior

Новая специальная версия является самым дорогим вариантом исполнения флагманского внедорожника Lexus, предлагая возросший уровень комфорта и оригинальные решения в дизайне экстерьера и интерьера.





Новая версия получила обозначение Superior. От стандартного LX 570 она отличается особым дизайном решетки радиатора и накладками на передний и задний бамперы, делающих облик SUV еще спортивнее. Корпуса наружных зеркал внедорожника окрашены в черный цвет. А еще спецверсия LX 570 щеголяет 21-дюймовыми легкосплавными колесными дисками в двухцветном исполнении.





В салоне появились алюминиевые накладки на педали и новые варианты декоративной отделки со вставками из черного дерева шимамоку или вставками «матовый орех». Также доступны черная обивка потолка и, как указывается в пресс-релизе, «новый демпфер вибраций кузова» для улучшенного ездового комфорта, хотя о чем конкретно идет речь, неясно. Под капотом, как и у обычного LX 570, — 5,7-литровая V-образная «восьмерка» с отдачей 367 лошадиных сил.