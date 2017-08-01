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Биткоин разделился на две криптовалюты

02.08.2017 09:34 — Разное | Ежедневник  
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Биткоин разделился на две криптовалюты

Самая скандальная и на данный момент успешная криптовалюта разделилась на две части в результате противоборства крупных группировок, работающих на этом поле.

Как сообщил Business Insider представитель компании Blockchain Global Питер Боровых , так называемый форк (разделение биткоина на две ветви) все же произошел, хотя крупные игроки рынки до конца пытались сохранить единую криптовалюту. Но компании так и не смогли прийти к единому мнению насчет правил шифрования биткоина. С одной стороны оказались так называемые разработчики, которые выступают за меньшие блоки биткоинов, чтобы защитить Сеть от хакерских атак. С другой стороны - майнеры, которые выступают за увеличение размера блоков и превращение системы в более быструю и масштабируемую.

Они так и не смогли найти общий язык в результате чего на рынке теперь стала два биткоина: bitcoin и bitcoin cash.

Сторонники bitcoin cash считают, что разделение пойдет на пользу криптовалюте и вдохнет в нее новую жизнь, увеличив скорость транзакций.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Самая скандальная и на данный момент успешная криптовалюта разделилась на две части в результате противоборства крупных группировок, работающих на этом поле.

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