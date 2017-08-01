Lenovo представила Moto G5S и G5S Plus с двойной камерой за 299 евро

Оригинальная линейка смартфонов Moto G5 была представлена в феврале на выставке MWC 2017. Moto G5S и G5S Plus — улучшенные версии устройств этой серии, в которых производитель поработал над основными камерами.





Moto G5S оснащается 5,2-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 пикселей и цельнометаллическим корпусом. Процессор — Snapdragon 430. Оперативной памяти 3 ГБ, постоянной — 32 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.

В этой модели камера одинарная, разрешение — 16 Мп (диафрагма — f/2.0, поддерживается 8-кратный цифровой зум). Разрешение фронтального фотомодуля — 5 Мп.

Старшая модель — G5S Plus — оснащается экраном диагональю в 5,5 дюймов с разрешением 1920 на 1080 точек. Гаджет работает на процессоре Snapdragon 625 и дополняется 3 ГБ оперативки. Собственной памяти в смартфоне 32 ГБ. Емкость аккумулятора — 3000 мАч.





Основная «фишка» гаджета — двойная основная камера с разрешением в 13 Мп (диафрагма — f/2.0). Фронтальная камера — 8 Мп.

У обоих смартфонов есть технология быстрой зарядки, а также сканер отпечатков пальцев на передней стороне корпуса под дисплеем. Операционная система — Android 7.1. Продажи новинок стартуют в августе по цене в 249 евро за младший G5S и 299 евро за G5S Plus.

Посмотрите, сколько в Беларуси стоят другие смартфоны Moto.