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Эксперты узнали, влияет ли время года на продуктивность работников

02.08.2017 09:45 — Разное | Tut.by  
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64,2% белорусов признались, что их продуктивность на рабочем месте зависит от времени года. Об этом говорят результаты опроса, проведенного исследовательским центром РАБОТА.TUT.BY. Участие в опросе приняли 753 человека.


Кроме того, у 58,8% респондентов летом в офисах, как правило, возникают разногласия среди коллег по поводу открытых окон, включенных кондиционеров и проветриваний.

За восстановлением сил после трудового дня 45,1% респондентов летом отправляются гулять в парк. Около 40% участников исследования предпочитают отдыхать дома у телевизора или за компьютером. Встречаются с друзьями в кафе 27,9% опрошенных. Распространенными видами летнего отдыха после работы также стали поездки к водоемам (23%) и катания на велосипедах (22,1%).

Чтобы в полной мере насладиться всеми преимуществами лета, каждый седьмой сотрудник летом переезжает жить к себе на дачу.


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64,2% белорусов признались, что их продуктивность на рабочем месте зависит от времени года.

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