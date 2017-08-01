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Решено, как привлечь резидентов в «Великий камень»
Инвестиционный фонд в $585 млн для привлечения новых резидентов в «Великий камень» решили создать Беларусь и Китай.
Об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси по итогам встречи Александра Лукашенко с председателем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете КНР Сяо Яцином во вторник в Минске.
Встреча была посвящена перспективам развития китайско-белорусского индустриального парка, на ней принято решение создать инвестиционный фонд размером $585 млн, в дальнейшем он может увеличиться до $1 млрд и более, в зависимости от необходимости, сообщается
На встрече также обсуждались такие направления развития, как анализ потребностей рынка в той или иной продукции, подготовка кадров, обучение и повышение квалификации работников предприятий – резидентов парка.
Сообщается, что парк «Великий камень» будет включен в перечень проектов, курируемых Комитетом по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР. Это поможет привлечь инвесторов и плотно решать вопросы сотрудничества.
Индустриальный парк «Великий камень» является самым масштабным совместным проектом Беларуси и Китая, который создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. Парк возводится в 25 км от Минска.
Проект парка основан на принципах государственно-частного партнерства. В парк вложены средства как китайско-белорусской компании, так и КНР – страна осуществляет строительство внешней инфраструктуры в сфере энергоснабжения за счет технической помощи, размером 24 млн долларов. Средства из бюджета Беларуси используются на возведении элементов внешней инфраструктуры, на что было выделено порядка пяти миллионов долларов.
Отметим, парк начали строить в 2013 году, но дело шло медленно. До этого власти активно требовали максимально ускорить начало работ. Сначала об этом
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Инвестиционный фонд в $585 млн для привлечения новых резидентов в «Великий камень» решили создать Беларусь и Китай.
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