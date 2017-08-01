Решено, как привлечь резидентов в «Великий камень»

Инвестиционный фонд в $585 млн для привлечения новых резидентов в «Великий камень» решили создать Беларусь и Китай.

Об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси по итогам встречи Александра Лукашенко с председателем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете КНР Сяо Яцином во вторник в Минске.

Встреча была посвящена перспективам развития китайско-белорусского индустриального парка, на ней принято решение создать инвестиционный фонд размером $585 млн, в дальнейшем он может увеличиться до $1 млрд и более, в зависимости от необходимости, сообщается в пресс-службе президента.

На встрече также обсуждались такие направления развития, как анализ потребностей рынка в той или иной продукции, подготовка кадров, обучение и повышение квалификации работников предприятий – резидентов парка.

Сообщается, что парк «Великий камень» будет включен в перечень проектов, курируемых Комитетом по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР. Это поможет привлечь инвесторов и плотно решать вопросы сотрудничества.

Индустриальный парк «Великий камень» является самым масштабным совместным проектом Беларуси и Китая, который создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. Парк возводится в 25 км от Минска.

Проект парка основан на принципах государственно-частного партнерства. В парк вложены средства как китайско-белорусской компании, так и КНР – страна осуществляет строительство внешней инфраструктуры в сфере энергоснабжения за счет технической помощи, размером 24 млн долларов. Средства из бюджета Беларуси используются на возведении элементов внешней инфраструктуры, на что было выделено порядка пяти миллионов долларов.