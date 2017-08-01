За «Крумкачоў» становится тревожно. Игроки и тренеры «пернатых» уже четыре месяца не получают зарплату, поэтому в летнее трансферное окно команду покинули девять футболистов. Кажется, это не предел. После бойкотирования матча с «Витебском» Яшин, Шикавка и Иванов были переведены в дубль. Как жить дальше? Отвечает председатель правления клуба Денис Шунто.



Фото: Анита Занкович, Tribuna.com

— Что сейчас вообще происходит с «Крумкачамі»?

— Несмотря на сложности, у нас рабочее настроение. Ребята играют в футбол, думают только о предстоящем матче и готовятся к выезду в Брест. На этих выходных планируем провести хороший матч на хорошем стадионе, на который придет много зрителей.

— Удивляет ваш оптимизм на фоне того, что на матч с «Витебском» не поехали пять футболистов основного состава.

— После матча с «Нафтаном» мне было сказано так: «Нам, как и всем людям, нужны деньги. Если руководство не закроет хотя бы половину долгов до игры с „Витебском“, команда на нее не поедет».

— Матч собиралась бойкотировать вся команда?

— Не могу знать точно, но мне было преподнесено, что это решение коллектива. Хотя я знаю, что это не так. Есть молодые футболисты, для которых сложившаяся ситуация — шанс. Есть опытные, как например, Скшинецкий и Костюкевич, для которых есть только одна уважительная причина не поехать на матч — смерть. Есть брат, в конце концов. Как бы то ни было, я сказал, что найду деньги. Были определенные планы, но реализовать их не получилось. Какие? Мне не хочется об этом говорить — тем более, ничего не вышло. В итоге часть команды решила не ехать на игру.

— Для вас это стало неожиданностью?

— Если бы я знал, что так получится, наши дублеры не возвращались бы в Минск после своего матча, чтобы на следующий день опять поехать в Витебск. В итоге парням пришлось провести в дороге где-то 1200 километров и за два дня сыграть и на синтетике, и на натуральном покрытии. Это очень жестоко!

Я просто не ожидал, что футболист может позволить себе не поехать на матч. Это все равно, что актер, который играет роль Ромео, перед началом спектакля скажет: «Мне столько-то месяцев не платят зарплату, поэтому не выйду на сцену». Не могу этого понять.

Ну что поделать? Наши ребята вышли из любительского футбола, поэтому не бойкотируют тренировки и не задерживают начало игр на 15 минут, а просто-напросто не едут на матч. Если честно, не припомню случаев в мировом футболе, чтобы кто-то из футболистов не поехал на игру. Если по каким-то причинам не хочешь играть в этом клубе — пиши заявление на увольнение. Для меня люди, которые не поехали в Витебск, не футболисты. Я сказал им об этом. Еще раз повторюсь: футболисты не имеют права так поступать, даже если им долгое время не платят зарплату.

Благодарен ребятам, которые в меньшинстве и с такими трудностями вырвали очко у команды, которая в первом круге обыгрывала БАТЭ и минское «Динамо». Считаю, в этом большая заслуга Алексея Леонидовича Кучука, который полтора года работал с нашими дублерами. Тот же Драчев, играя на позиции центрального защитника, выдержал два матча и оказался морально готов к дебюту в высшей лиге.

— Сейчас вы рассказываете о парне, работающем в «Макдональдсе» ?

— Да, это типичная история для «Крумкачоў»: парень из «Макдональдс» выходит на поле и спокойно играет против «Витебска». Тот же Лисакович 1999 года рождения в субботу прекрасно себя чувствовал в центре поля. Это большой плюс Кучуку. Согласен, нам сильно подфартило, но когда футболисты выходят играть с огромным желанием, удача притягивается сама собой. Нам где-то повезло, но в эпизоде с первым голом наши ребята сыграли как настоящие нападающие. У «Витебска» было много хороших моментов, но они где-то простили нас. В этой встрече увидел тот настрой, с которым мы играли в первой лиге. Хотя все прекрасно понимают, что уже в следующем туре в Бресте матч может сложиться иначе

— В Витебск не поехал еще и Талейко. Почему?

— Помимо них не поехал еще и Трубочкин, у которого проблемы со здоровьем. Сейчас Иван находится в Киеве — ему нужно дать 20 дней отдыха. Макс Талейко имеет предложения от других клубов, и мы их сейчас рассматриваем.

— Климович и Семенов, не поехавшие в «Витебск», уже покинули клуб. Что с Шикавкой, Ивановым и Яшиным?

— С Климовичем и Семеновым мы договорились о расторжении контракта. Никто не уходил сам — и никто никого не выгонял. Вместе пришли к такому решению. Егор и Дима — адекватные парни и понимали, что за собой влечет решение не поехать на игру. Разговор был довольно короткий. И у меня, и у них были свои условия для расставания. Нам довольно быстро удалось прийти к общему знаменателю.

— Можно озвучить эти условия?

— Наверное, нет.

— Окей. Сейчас на тренировке основы нет Иванова, Шикавки и Яшина. Какова их судьба?

— В три часа они будут работать на искусственном поле с дублем.

— Получается, эти игроки переведены в дубль?

— Больше пока ничего не хочу говорить.

— Есть информация, что тем же Шикавкой интересовалось минское «Торпедо». Мол, игрок мог перейти в этот клуб, а вы его не отпустили.

— С уважением отношусь к Михаилу Мироненкову, бренду минского «Торпедо», но, может, боссы «Торпедо» на полгодика поспешили с предложением, ведь соревнование, в котором участвует команда, не соответствует уровню игрока. Я не слышал о варианте Шикавки с «Торпедо». Уверен: бесплатно он бы пригодился любой команде, кроме БАТЭ и «Шахтера». Женя мог бы спокойно играть в том же минском «Динамо». Он хорошо подходит под схему 5−2−3.

Тему Евгения Шикавки в разговоре с корреспондентом « Прессбола » затронул Владислав Майоровский, один из учредителей клуба: — Можно добавить? Денис Петрович правильно сказал: разочарования быть не должно. У всех своя правда. Но есть понятие человеческих отношений внутри коллектива. Никто не говорит про семью, но должны же быть какие-то моральные обязательства друг перед другом? Раз уж мы команда. Иначе как понять того же Женю Шикавку, который за день до матча подходит и дрожащим голосом просит спасти его от военкомата, а на следующий день не едет на игру. Какова логика? Мне сложно понять, интересно только будет наблюдать, каким образом и с чьей помощью будет решать он эту проблему.

— Тогда давайте начистоту: у Яшина, Иванова, Шикавки были предложения от других клубов?

— Денежных — нет.

— А не денежных?

— А какой смысл отдавать футболиста просто так?



Фото: Анита Занкович, Tribuna.com

— Вы говорили, что во втором круге в команде появится несколько интересных новичков…

— Пока это только Богунов. Я давно симпатизирую этому футболисту. С первой же тренировки он оправдал все мои ожидания. Это игрок очень большого потенциала. Он может гораздо больше, чем показывал. Уверен, у нас Ярослав расцветет. Думаю, полгода в «Крумкачах» пойдут всем на пользу. Потом он сможет заработать себе лучший контракт — или у нас, или в другом клубе. Богунов однозначно будет любимчиком болельщиков. Долгосрочный контракт с клубом подписал Рома Козел, за которым мы давно наблюдаем. Он провел хорошие полгода в «Слониме» и перешел к нам.

Эти ребята входили в список интересных нам игроков. Остальные наши новобранцы пока для дубля. На этой неделе подпишем контракты еще с четырьмя новичками. Один из них — молдаванин Владислав Иванов, которого отлично знает Алексей Кучук. Берем людей, в которых уверены в футбольном и человеческом плане.

— Что за странная ситуация возникла с Артемом Симоняном, которого клуб арендовал у «Цюриха», а футболист покинул команду уже через неделю?

— Мы договорились с «Цюрихом» об аренде игрока. Зарплату ему платили бы швейцарцы — мы же должны были арендовать жилье. До 11 утра 20 июля нам нужно было подписать личный контракт, но не смогли договориться по условиям и бытовым вопросам. Человек хотел, чтобы мы снимали ему квартиру за тысячу долларов. Он был готов, чтобы мы платили только половину. Плюс Симонян хотел вписать в контракт количество минут, которые бы он гарантированно провел на поле. Если бы он сыграл меньше, нам пришлось бы платить штраф. Решили, что от этого трансфера будет больше проблем. И если быть честным, парень не особо впечатлил своей игрой. Получилось так, как получилось. Особо не паримся по этому поводу.

— При этом «Крумкачы» должны игрокам зарплаты за четыре месяца?

— Да, такая задолженность практически перед всеми. Конечно, это очень плохо. Стыдно. Взял на себя ответственность, но пока не справляюсь с ней. Ясно, я не прав. Правда, я тоже ожидал лучшего результата и от команды. Хотелось бы, чтобы футболисты понимали и готовы были разделить ответственность. Или это утопия? Каждый должен понимать: если нет денег, значит, мы хреново играем. В нашем клубе, как ни в каком другом, деньги зависят от результата.

Только не подумай: я не обвиняю футболистов. Понятно, когда у тебя дома пустой холодильник, то вместе с женой, сидя на кухне, по любому будешь перемывать мне косточки. Это очевидно, но что поделать, если сейчас нет денег?

— Зачем тогда футболисты идут в «Крумкачы»?

— У нас же реально хорошо. Работаем на отличном поле в центре города. В «Крумкачах» хороший тренер и классный коллектив. Наш клуб интересен СМИ. Грубо говоря, забей Богунов три мяча за «Нафтан», о нем бы никто ничего не написал. Если сделает это здесь, будет совсем другой выхлоп.

— Сейчас зарплаты в клубе уменьшились?

— Максимальная зарплата по-прежнему тысяча долларов, только таких ставок становится все меньше. Сейчас все стремится к низшему порогу — 600 рублей.

— Это адекватная зарплата для футболиста высшей лиги?

— Все относительно. Есть опытные и заслуженные футболисты. Есть легионеры, приезжающие заработать. А есть молодые ребята, которые должны стремиться получить шанс и попытаться воспользоваться им, чтобы со временем стать теми самыми опытными и заслуженными. Быть может, и легионерами. Если такой молодой парень живет в Минске и хочет проявить себя, почему бы и нет? Шикавка и Иванов начинали играть в «Крумкачах» за три миллиона и доросли до более серьезных окладов. Часто делаю пункт в контракте, по которому через какое-то время футболист будет зарабатывать больше, если он постоянно играет.



Денис Шунто. Фото: Прессбол

— В конце мая вы говорили, что деньги в клубе могут появиться после первого круга, если команда наберет определенное количество очков.

— Если бы смогли закончить первый круг в верхней восьмерке, то появились бы определенные финансы. Их бы хватило, чтобы закрыть бюджет на полгода.

— Со стороны кажется, что деньги в клуб совсем не поступают.

— На самом деле клубу еще должны деньги. Есть еще до конца не выполненные обязательства со стороны спонсоров и партнеров. Плюс имеются варианты привлечения новых партнеров. Сейчас все плохо, но надеемся, что будет лучше. У меня есть деньги на поля, автобусы, минимальные медикаменты. Но для того, чтобы содержать клуб, нужны еще партнеры.

— Сейчас учредители и партнеры клуба вкладывают в «Крумкачы» какие-то деньги или пока все тянете вы?

— Это наша внутренняя информация. Любой мой ответ не улучшит ситуацию.

— Вы рассчитались с теми, кто ушел из «Крумкачоў»?

— Нет. С каждым, кто уходит из клуба, договариваемся рассчитаться в определенный срок.

— Получается, с бывшим главным тренером Владимиром Пятенко тоже не рассчитались?

— Нет. Наверное, тренер будет решать этот вопрос через суд, но сейчас у меня нет возможности вернуть Пятенко деньги. Человек вправе поступать так, как ему разрешает законодательство.

— Какой сейчас долг у «Крумкачоў»?

— Сложный вопрос. Четыре месяца зарплат футболистам и тренерам. Это приличная сумма, но и с ней можно жить, если рассчитываться. Сейчас для нас главная проблема — долг перед БАТЭ. Это проблема, которая выражена не только цифрами, но и моральная. Она тяготит и меня лично, и клуб. Я очень подвел Анатолия Анатольевича, не сдержав слово и не рассчитавшись вовремя. У меня есть конкретные пути выхода из ситуации. Работаю над ними. Пока кое-что не получается, но уверен, что все будет хорошо. Но для этого нужно время.

— Футболист высшей лиги разгружает вагоны в ночь перед игрой. Это нормально?

— Меня удивляет такая формулировка. Скажите мне, где сейчас разгружают вагоны? Может, я тоже хочу сходить подзаработать, чтобы закрыть долги перед Ивановым и Шикавкой. Вы знаете такое место? Наверное, Слава Глеб использовал эту фразу в качестве метафоры. Понятно, никто ночью вагонов не разгружал. Я так понимаю, в этом интервью шла речь про Одеоибо. Он как-то говорил, что подрабатывал перед какой-то тренировкой, но это было не ночью и точно не разгрузка вагонов.

— Получается, что футболисты «Крумкачоў» уже начинают подрабатывать?

— Никто этого не делает.

— А где игроки берут деньги?

— Пока ребята живут в долг. Четыре месяца без денег — это очень большой срок. Хотя в «Белшине», когда команда заняла четвертое место, ребятам не платили по 8−9 месяцев (улыбается). Понятно, любая задержка зарплаты — это плохо, но раньше такое положение было у многих клубов высшей лиги.

— Кроме задолженностей перед игроками, «Крумкачы» должны еще и БАТЭ. По сведениям газеты «Прессбол», график выплат нарушается .

— Я не буду давать комментарии на эту тему.

« Засыпал с одной мыслью: как отдать деньги БАТЭ?» Денис Шунто — о том, как будут жить «Крумкачы »

— Для чего сейчас существуют «Крумкачы»?

— Сейчас наша задача — до 4 августа создать боеспособную команду. Должны определиться с игроками, на которых будем рассчитывать. В плане результата каких-то глобальных целей нет. Хотим выигрывать чаще, чем проигрывать. Пока при Алексее Леонидовиче «Крумкачы» одержали одну победу, четыре раза играли вничью и дважды проиграли — в семи матчах чемпионата набрали семь очков. С другой стороны, выиграли две встречи в Кубке и вышли в четвертьфинал. Получается более или менее нормальный результат.

— Кстати, что со статусом Кучука? Клуб за два месяца не смог найти специалиста с категорией PRO?

— Да, уведомили об этом федерацию. Нас устраивает работа Алексея Леонидовича. Попросили АБФФ продлить срок вакансии на эту должность или утвердить Кучука главным тренером в качестве исключения. Пока ответа нет.

— Когда приезжаете по делам в Дом футбола, как на вас реагируют?

— Нормально, интересуются нашими делами. Работники федерации относятся к нам доброжелательно и желают удачи.

— Пожалуй, главный вопрос: «Крумкачы» точно доиграют сезон?

— Да, доиграем.

— А что делать зимой?

— Отдыхать и набираться сил перед следующим чемпионатом.

— Клуб доживет до него?

— Почему нет?

— Он находится в сложной финансовой ситуации. Не обижайтесь, но, кажется, вас опять будут называть пустозвоном в комментариях…

— Ничего страшного. У меня против этого иммунитет. Поверьте: с «Крумкачамі» все будет хорошо.