Под Браславом мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой

Смертельная авария произошла поздно вечером 1 августа в Браславском районе, сообщили в отделе агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ Витебска

41-летний водитель мотоцикла «Ява» не справился с управлением на сельской дороге и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем VW Polo. В результате удара байкер погиб на месте аварии.

В легковой машине сработали подушки безопасности, повреждения получила передняя часть автомобиля.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. ГАИ просит очевидцев аварии откликнуться по телефонам 8−029−597−09−14.

По факту аварии назначены разбирательство и автотехническая экспертиза