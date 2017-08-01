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Под Браславом мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой
Смертельная авария произошла поздно вечером 1 августа в Браславском районе,
41-летний водитель мотоцикла «Ява» не справился с управлением на сельской дороге и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем VW Polo. В результате удара байкер погиб на месте аварии.
В легковой машине сработали подушки безопасности, повреждения получила передняя часть автомобиля.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. ГАИ просит очевидцев аварии откликнуться по телефонам 8−029−597−09−14.
По факту аварии назначены разбирательство и автотехническая экспертиза
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Байкер не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.
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