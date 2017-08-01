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ГТК заявил о практически полном переходе на электронное декларирование со стороны юрлиц

02.08.2017 10:22 — Разное | Ежедневник  
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ГТК заявил о практически полном переходе на электронное декларирование со стороны юрлиц

Сегодня 99% таможенных деклараций на товары подаются субъектами внешнеэкономической деятельности в электронном виде, заявили пресс-служба ГТК.

В таком декларировании в первом полугодии 2017 года уже участвовало 4605 субъектов хозяйствования. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число участников ВЭД, подававших декларации в электронном виде увеличилось на 9%.

Достичь практически стопроцентного результата позволила эффективная работа таможенников и юридических лиц с использованием национальной автоматизированной информационной системы электронного декларирования.

Представление таможенному органу документов в электронном виде позволяет сократить время проведения таможенных операций и уменьшить финансовые затраты участников внешнеэкономической деятельности, отметили в ГТК.

 
 
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Сегодня 99% таможенных деклараций на товары подаются субъектами внешнеэкономической деятельности в электронном виде, заявили пресс-служба ГТК.

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