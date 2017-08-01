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ГТК заявил о практически полном переходе на электронное декларирование со стороны юрлиц
02.08.2017 10:22 — Разное | Ежедневник
Сегодня 99% таможенных деклараций на товары подаются субъектами внешнеэкономической деятельности в электронном виде, заявили пресс-служба ГТК.
В таком декларировании в первом полугодии 2017 года уже участвовало 4605 субъектов хозяйствования. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число участников ВЭД, подававших декларации в электронном виде увеличилось на 9%.
Достичь практически стопроцентного результата позволила эффективная работа таможенников и юридических лиц с использованием национальной автоматизированной информационной системы электронного декларирования.
Представление таможенному органу документов в электронном виде позволяет сократить время проведения таможенных операций и уменьшить финансовые затраты участников внешнеэкономической деятельности, отметили в ГТК.
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Сегодня 99% таможенных деклараций на товары подаются субъектами внешнеэкономической деятельности в электронном виде, заявили пресс-служба ГТК.
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