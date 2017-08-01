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Литва надеется на слушания в конгрессе США по вопросу БелАЭС

02.08.2017 10:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг — Sputnik. Литва рассчитывает на проведение в конгрессе США специальных слушаний по вопросу строительства в Беларуси атомной станции, сообщает пресс-служба министерства энергетики Литвы.

Литва надеется на слушания в конгрессе США по вопросу БелАЭС
© Фото: пресс-служба президента
БелАЭС будет введена в эксплуатацию летом 2020 года

В частности, глава ведомства Жигимантас Вайчюнас во вторник провел встречу с делегацией конгресса США, в рамках которой стороны обсудили вопросы энергетической безопасности региона и угрозы в секторе энергетики.

"Я надеюсь, что в конгрессе США будут проведены специальные слушания по обсуждению вопросов, связанных с проектом БелАЭС, а также оценки влияния России на мировую и региональную атомную энергетику", — сказал министр, слова которого приводит пресс-служба.

Он выразил надежду, что в слушаниях примут участие и представители гражданской общественности Беларуси.

Министр заявил, что "эта геополитически спроектированная станция строится без соответствия международных требований безопасности, а также с нарушениями международных договоров".

Как утверждает Минэнерго, члены конгресса пообещали, что США активно внедрится в вопрос усиления влияния международных организаций, контролирующих ядерную безопасность и защиту окружающей среды.

Как ранее сообщал Sputnik, Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в ЕС. Между тем, на совещании сторон Конвенции Эспо в июне в Минске рассматривались претензии Литвы, но решение по этому вопросу было отложено на год.

В Беларуси настаивают, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности, и подчеркивают, что она строится под строгим контролем МАГАТЭ.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

 
Теги: Минск
 
 
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В Вильнюсе рассчитывают, что американские конгрессмены дадут оценку и влиянию России на мировую и региональную атомную энергетику.

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