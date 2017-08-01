ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Я решила хайпануть". Лолита ответила на издевки в соцсетях по поводу ее наряда

02.08.2017 10:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На днях пользователи соцсетей устроили соревнование: кто смешнее прокомментирует наряд Лолиты во время выступления в Баку. Напомним, что певица вышла на сцену в откровенном облегающем комбинезоне. Сама же Милявская не заставила долго ждать ответа.


— Как говорят в интернете, я решила хайпануть. И хайпанула! — отвечает Лолита пользователям сайта The Question. — А песни, которые я пела на «Жаре» с огромным удовольствием, тысяча людей в зале пропела вместе со мной каждое слово. И вот это было очень классно и профессионально. Жаль, что такие вещи обычно не отмечаются.

Я могу вам сказать, что мое платье — это нижняя часть комбинезона. Сверху накидка, я ее буквально на секунду сняла. Ничего в моем поступке такого нет: это не более чем шутка и это мое личное отношение к диетам и к тому, что общественное мнение вмешивается в жизнь любого человека. Например, советами — кому худеть, кому полнеть, кому губы надуть, кому грудь сделать. Общество уже настолько обнаглело, что оно все время дает советы, вместо того, чтобы заниматься своей личной жизнью и следить за своей собственной спальней.

Лолита отмечает, что получила удовольствие как от негативных, так и от позитивных комментариев. И подчеркивает, что относится к этому легко.

— Я честно хайпанула. И получила удовольствие, — резюмирует певица.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская певица Лолита вышла на сцену в откровенном облегающем комбинезоне во время выступления на фестивале в Баку.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Жители Зеленого Луга просят на Калиновского разбить сквер "имени первого президента Беларуси"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика