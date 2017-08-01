|
"Я решила хайпануть". Лолита ответила на издевки в соцсетях по поводу ее наряда
На днях пользователи соцсетей
— Как говорят в интернете, я решила хайпануть. И хайпанула! —
Я могу вам сказать, что мое платье — это нижняя часть комбинезона. Сверху накидка, я ее буквально на секунду сняла. Ничего в моем поступке такого нет: это не более чем шутка и это мое личное отношение к диетам и к тому, что общественное мнение вмешивается в жизнь любого человека. Например, советами — кому худеть, кому полнеть, кому губы надуть, кому грудь сделать. Общество уже настолько обнаглело, что оно все время дает советы, вместо того, чтобы заниматься своей личной жизнью и следить за своей собственной спальней.
Лолита отмечает, что получила удовольствие как от негативных, так и от позитивных комментариев. И подчеркивает, что относится к этому легко.
— Я честно хайпанула. И получила удовольствие, — резюмирует певица.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская певица Лолита вышла на сцену в откровенном облегающем комбинезоне во время выступления на фестивале в Баку.
|
Архив (Разное)
Комментарии