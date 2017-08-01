Проект уплотнения территории Зеленого Луга, против которого местные жители собрали почти 6 тысяч подписей , не утвержден и отправлен на доработку.

Напомним, проект подразумевал строительство 20-этажного жилья, третьего транспортного кольца. Местные жители выступили против предложений архитекторов и написали коллективное обращение, в котором расписали все свои замечания и предложения. На некоторые из них они уже получили ответ от Мингорисполкома .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Комиссия по подведению итогов общественного обсуждения тоже сделала свои выводы. В протоколе с итогами сказано, что все обращения от граждан и инициативной группы местных жителей рассмотрены. Основные вопросы, которые поднимали обратившиеся — это уплотнение района новыми жилыми домами, росту численности населения, нехватка социальных объектов и т.д.

Также, еще на презентации проекта, а позже и в коллективном обращении, жители Зеленого Луга отмечали, что в проекте есть разночтения по по объему жилищного строительства в квартале: в технико-экономических показателях проекта указано, что жилищный фонд после реализации проекта в районе вырастет на 253 тысячи квадратных метров. Архитектор же на презентации уверял: лишь на 68 тысяч.

Еще одна нестыковка касается расположения третьего транспортного кольца: в представленном плане проекта его трасса проходит через Севастопольский парк, а в пояснительной записке утверждается, что оно пройдет по улице Калиновского. Комиссия попросила главного архитектора проекта уточнить эту информацию и внести корректировки в проект.

Давайте сделаем сквер и назовем его именем первого президента

Проект предусматривал — ЛЭП закопают и на полосе, где она идет сейчас, построят многоэтажки. Местным жителям эта идея не нравилась. И они нашли альтернативу.

«Мы хотим предложить городу после каблирования ЛЭП вдоль ул. Калиновского на участке между ул. Кедышко и Логойским трактом обустроить бульвар или сквер и разместить там недостающие спортивные площадки. Так как озелененная территория, о которой идет речь, находится на улице, названной в честь Кастуся Калиновского, знаковой личности в истории Беларуси, а также учитывая роль главы государства в становлении современной независимой Беларуси и его поддержку развития доступного для молодежи спорта, полагаем, что будущий сквер или бульвар должен носить имя первого президента Беларуси», — говорит представитель инициативной группы Людмила Беляева-Гундорина.