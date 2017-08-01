Администрация Трампа готовится начать кампанию против дискриминации белых студентов





Администрация Дональда Трампа, которого в ходе избирательной кампании неоднократно обвиняли в расизме, готовятся начать кампанию по борьбе с дискриминацией белых абитуриентов при поступлении в университеты.

Как пишет газета The New York Times, речь идет в первую очередь о защите прав белых абитуриентов. По информации издания, Белый дом собирается переориентировать сотрудников департамента гражданских прав Министерства юстиции на расследование и судебное преследование университетов, которые проводят политику расовой дискриминации при поступлении.

При этом газета уточняет, что в документе, направленном в Минюст, нет указаний на расовую принадлежность. Однако его анализ, считают в NYT, позволяет утверждать, что он направлен против программ, которые предоставляют преимущественное право поступления в университет представителям национальных меньшинств: афроамериканцам или латиноамериканцам. В категорию дискриминируемых в таком случае попадают в первую очередь белые абитуриенты и американцы азиатского происхождения, если они показали такие результаты или выше.

Бывший высокопоставленный чиновник в департаменте гражданских прав при президентах Рональде Рейгане и Джордже Буше назвал этот шаг давно ожидаемым, поскольку американское общество становится все более и более мультинациональным.

«Законы о гражданских правах были специально написаны, чтобы защитить от дискриминации всех, а сейчас зачастую не только белые становятся объектами дискриминации, но также и американцы азиатского происхождения», - заявил он изданию.

17 июля комиссия по гражданским правам в США заявила, что проверит действия администрации Трампа. Проверка будет проводиться на протяжении двух лет, до 2019 года. «Большинством голосов комиссия выразила обеспокоенность планами президентской администрации по сокращению бюджета и персонала и правозащитников по некоторым программам, которые обеспечивают соблюдение гражданских прав в нашей стране», - говорилось в заявлении комиссии.

В ведомстве отметили, что планы Белого дома ослабят правозащитников, которые обеспечивают соблюдения прав. Из-за этого есть риск дискриминации по расовым признакам, в отношении сексуальных меньшинств, людей пожилого возраста, граждан с ограниченными возможностями и других групп, пишет РБК.