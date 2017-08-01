Как минчанину сэкономить на походе в кино: нашли самые дешевые варианты

Кино остается одним из самых дешевых видов досуга. Но это не значит, что здесь никак не сэкономить. AFISHA.TUT.BY нашла много хороших идей — для студентов, автомобилистов и тех, кому не спится.





Когда: ежедневно в 19.00 и 21.00. По выходным есть сеанс на 17.00 Где: кинотеатр «Ракета», пер. Рабочий, 3 Сколько: от 3,5 рубля

Предположим, вы предпочитаете смотреть кино исключительно на языке оригинала — значит, до недавнего времени вам приходилось отдавать за киноновинку без дубляжа в полтора, а то и в два раза дороже, чем за обычный билет. Впрочем, можно смотреть Хичкока в малом зале «Ракеты»: Cinemascope уже который год выручает тех, кто не переносит русскую озвучку, причем за цену, эквивалентную латте из какого-нибудь столичного фастфуда. Здесь крутят итальянский неореализм, интеллигентное кино Аллена, нуары, много Кубрика с его космосом и да, периодически запускают «Психо».

Кино на английском с субтитрами в самом дорогом кинотеатре Минска





Когда: по будням до 17.00 Где: Falcon Club Бутик кино Сколько: 5 рублей

Если кинематографический олд вам не по вкусу (или не по плечу), советуем заглянуть, как ни странно, в Falcon Club Бутик кино: посмотреть фильм на английском там можно всего за 5 рублей. Необычную возможность предоставляют школьникам и студентам, изучающим английский, а еще тем, кто ходит на курсы английского языка (если что, документы на входе в кинотеатр требовать не станут — дело чести).

Такая схема работает и для Love Seats: пришли с возлюбленной на « Дюнкерк » — заплатите 10 рублей на двоих за Нолана и за диванчик.

«Карта киномана» и скидочные цены





Когда угодно Где: Falcon Club Бутик кино Сколько: 100 рублей за 10 сеансов

В том же Falcon Club Бутик кино можно купить «Карту киномана» на 10 походов в кино: любые фильмы, любые залы, любое время (кроме показов TheatreHD). Такой абонемент стоит 100 рублей, причем либо вы десять раз ходите в одиночку, либо пять раз — с другом, либо один — но с компанией. Билет на Love Seats считается за две проходки.

Репертуар Falcon Club Бутик Кино вы найдете тут.

Братство красной дорожки в Silver Screen





При кинотеатрах сети Silver Screen работает киноклуб Red Carpet Club. Чтобы стать членом клуба, достаточно просто зарегистрироваться на сайте: так вы автоматически зачисляетесь в список, а Silver Screen становится вашим кинотеатром по умолчанию, потому как скидочная система здесь — накопительная. В зависимости от количества купленных билетов вам присваивают уровень синефильства и скидку в 5, 10 и 15% на билеты, попкорн и разливные напитки. По истечении года скидки, увы, обнуляются.

Кстати, и в Falcon Club Бутик Кино, и в Silver Screen полно привилегий для держателей карточки Visa: там и скидки от 10%, и кэшбеки, и всеобщее уважение.

Посмотреть, что показывают на этой неделе в Silver Screen в Galileo, например, можно тут.

Романтика автокинотеатра за 4 рубля





Когда: ежедневно ближе к полуночи Где: Меньковский тракт, 2, гостевая парковка строительного рынка в Малиновке Сколько: один сеанс — 8 рублей с машины (по средам — 6); два сеанса за один вечер — 10 рублей с машины.

Долгое время без должного внимания оставался «Автокинотеатр», располагающийся на территории стройрынка в Малиновке. А ведь это, пожалуй, самый бюджетный вариант киносмотрения в Минске: билет стоит 8 рублей, и вы платите не за человека, а за парковочное место (до пяти зрителей!), которых в «Автокинотеатре» около полутысячи.

Есть и льготный день — по средам смотреть кино под открытым небом можно за 6 рублей с компании.

Кино здесь показывают в DVD-формате, то есть с некритичным запозданием от прокатного расписания всего на пару недель. Сейчас, например, идет « Пазманский дьявол » и « Доспехи бога: В поисках сокровищ ». Фильмы транслируются на экране 16×9 метров, а звук настраивается в каждом отдельном радиоприемнике автомобиля на частоте 103.3 FM.

«Ночь кино» и 3 фильма за раз





Когда: не реже раза в месяц Где: кинотеатр «Москва» Сколько: 15 рублей на всю ночь

Доброй традицией стали ежемесячные киноночи: за 15 рублей крутят сразу три пышных премьеры месяца. Ближайшая «Ночь кино» прошла 28 июля, показывали «Дюнкерк», «Взрывную блондинку» и «Стань легендой! Бигфут младший». В перерывах между фильмами, как и всегда, устраивают DJ-сеты, разыгрывают подарки и фотографируют киноманов-сомнамбул.

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Кстати. Некоторые кинотеатры устраивают временные промоакции: так, например, если сделать фото в « АртКинотеатре », а потом расшарить его с хештегом #artkinotitan, можно преспокойно выиграть два билета в кино, причем такие розыгрыши — еженедельные.

Дадим наводку, что на вечерние показы в кинотеатре «Пионер» все еще возможно найти входные квитки за детские цены до 5 рублей, а про сеансы кинотерапии у Полупанова по средам в 10.00 мы уже писали.