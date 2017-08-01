От «классиков» до «выбивалы»: в Минске пройдет Фестиваль «Забытых игр»

Фестиваль «Забытых игр» пройдет 3 августа в Новой Боровой.

«Море волнуется раз, море волнуется два…» Помните эту игру? А «салочки»? «Бомбочки»? Эх, какие страсти кипели во дворах, как весело нам было!

Хотите вернуть это время обратно? Ненадолго, всего на пару часов, но возвратиться в беззаботное детство? Тогда вам к нам – на Фестиваль «Забытых игр»! Он пройдет 3 августа на Центральной площади в Новой Боровой.

Вы вновь сможете сыграть в «классики»! И не просто сыграть, а дать мастер-класс детям. У вас появится шанс продемонстрировать свое мастерство прыжков на «Резинке». Подзабыли? Есть время потренироваться. А когда вы устанете – вас накормят мороженым и напоят квасом и «газировкой». В общем все как тогда. Когда небо было бесконечно голубым, деревья – большими, а игры – реальными.

На Фестивале каждый найдет себе развлечение по душе и сможет сыграть в свою любимую игру. Будут работать несколько локаций. Центральной и самой яркой станет, безусловно, активная зона. Здесь можно будет «зарубиться» в «Квадрат», сыграть в «Выбивалу» или «Съедобное – несъедобное».

Любителей «тетрадочных» игр ждет «Морской бой», соревнования по игре в «Крестики-нолики», «Танчики» (не путать с WoT, это совсем другая история), «Точки». Да что там – вы сможете вооружиться ножницами и вырезать из тетрадки платье для куклы! Помните – как тогда, в детстве!

Для мастеров вырезания будет еще одна задача – сделать фигурки для театра. И мы устроим спектакль с ними, как наши родители делали постановки для нас.

А еще организаторы приготовили для вас «поливачки», сделанные по всем канонам: даже дырка в крышке пробита гвоздем! Устроим войнушку?

В программу Фестиваля войдут самые популярные игры конца 20-го века. Но если вдруг вам захочется сыграть во что-то еще – это только приветствуется! На некоторое время забудьте о том, что вы уже взрослые, солидные дяди и тети. Детство – это здорово!

Дополнительная «фишка» фестиваля – выставка игрушек. Не современных барби с кенами, а тех, с которыми мы играли в своем детстве. Поучаствовать в ее формировании организаторы приглашают всех желающих. Если у вас до сих пор «живет» дома 20-летний тамагочи, где-то в дальнем ящике лежит игра «Электроника ИМ-02» (та самая, где волк ловит яйца) или просто любимая с детства кукла – приносите!

Финальным аккордом Фестиваля станет импровизированный концерт, который дадут жители Новой Боровой. В репертуар войдут именно те песни, которые звучали в нашем детстве и безумно нам нравились.

Напомним, фестиваль «Забытых игр» пройдет 3 августа в Новой Боровой. Начало в 19.00. Вход свободный! Приходите и приводите детей!