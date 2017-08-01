Школьные знания и ЦТ: девять пишем, пять в уме

Представьте ситуацию: в тренажерный зал заходит человек и заявляет, что все присутствующие заняты бессмысленной работой, ведь, несмотря на все их усилия, штанги и гантели по окончании занятий все равно остаются на своих местах. На человека в лучшем случае посмотрят с недоумением. Но при этом несчетное множество людей постоянно повторяет мантру о бессмысленности школьного образования в целом и получаемых там знаний в частности. А уж во время вступительной кампании ругать ее становится особенно актуальным.

Чему нас учат?

Ключевые претензии к школьной системе: знания разобщены, практически отсутствует межпредметная связь, а главное — вместо целостной картины мира и умения мыслить и анализировать дается плохо структурированный набор фактов. Именно его обычно критики записывают в "бесполезный". Правда, как научить человека думать, если у него нет базового набора знаний, никто толком объяснить не может. Так что, если начинать внедрять новую систему, то придется оставлять имеющийся объем информации, а все красивые новации реализовывать уже поверх него.

Сами по себе идеи, которые с завидным постоянством предлагаются компетентными и не очень критиками школьной системы, большей частью неплохи, но есть одна вещь, которая быстро ставит крест на всех благих начинаниях. И это, как ни странно, школьные оценки.



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На войне все средства хороши

Все одиннадцать лет учебы за оценки идет борьба похлеще битвы за урожай. Родители хвастаются друг перед другом, чье чадо более успешно в школе. Для учителей оценки давно стали критерием успешной работы, поэтому мало кто готов рисковать, выставляя успешному ученику заслуженную, но все же низкую, отметку. В выпускных классах списки потенциальных медалистов передаются из уст в уста, чтобы кто-нибудь легким движением пера не оставил отличника без награды. И, наконец, сами школьники. Они, оказавшись между Сциллой и Харибдой, с самого первого дня начинают осваивать широкий спектр способов повысить свою успеваемость.

К сожалению, вдумчивое изучение материала, на которое так рассчитывают родители и учителя, невысоко котируется учениками. В мои школьные годы перед контрольными шла самая настоящая борьба за право сидеть рядом с тем, кто хорошо разбирается в предмете — таких на весь класс немного. Кто не мог занять место под солнцем, искали другие способы добыть заветное решение. Когда и это не помогало, начинались долгие споры с учителями. Самые наглые прямым текстом требовали поставить им незаслуженно высокие баллы, остальные искали более законные способы. И находили.

Опиум для народа

Так уж вышло, что наша школьная система идеально заточена под получение сильно завышенных оценок. Контроль знаний большей частью сводится к соотнесению списка ответов со списком вопросов, причем зачастую заранее известных. Нет связи с другими предметами и даже с ранее пройденным материалом — в результате необходимую информацию даже не надо долго искать. И, надо сказать, такое положение дел всех устраивает. Жесткое возвращение к реальности наступает в пору вступительной кампании, когда выясняется, что средние баллы за ЦТ далеко не такие высокие, как оценки в школьных аттестатах. Впрочем, даже тут большинство находит способ не смотреть правде в глаза и обвиняет в низких результатах составителей тестов.



© Sputnik / Виктор Толочко Кто будет учить детей: в педагоги идут даже со 101 баллом из 400

А теперь представьте, что будет, если, нарушив идиллию, выдернуть учеников из уютного мирка, и зашвырнуть в жесткие, максимально приближенные к жизни, условия. Где у каждого индивидуальное задание, требующего творческого подхода. И списать не получится. С независимой системой контроля знаний, наподобие той, что действует при поступлении в университет.

Естественно, подавляющему большинству школьников, имитирующих учебу, придется распрощаться с привычными "девятками" и "десятками" и начинать привыкать к тому уровню оценок, которые они рано или поздно увидят в сертификатах ЦТ. Родители на вопрос о школьных успехах своих детей будут мяться и пытаться сменить тему. Самые активные, возможно, пойдут устраивать пикет под министерством, задумавшим такую реформу.

Вырваться из плена иллюзий

Вот и получается, что последнее, чего хочется чиновникам от образования — сталкиваться с волной родительского гнева. Поэтому большая часть реформ, которые осуществляются у нас, направлены на цементирование привычных иллюзий. Самый яркий пример — упрощающиеся с каждым годом задания на тестировании. Дошло уже до того, что на наиболее востребованные специальности проходной вплотную приблизился к максимально возможному. На провизора — 376, на отдельные IT-специальности — 380. Если упростительная тенденция продолжится, то через пару лет вполне реально увидеть на престижных факультетах дополнительный конкурс среди 400-бальников.



© Sputnik / Виктор Толочко Новый рекорд: проходные баллы в БГУ достигли 384 баллов

На мой взгляд, вместо того чтобы подтягивать результаты ЦТ к школьным оценкам, давно пора начать делать наоборот и ужесточать требования к ученикам. Примером такого подхода могут служить международные турниры по физике и естественным наукам, которыми я в различных ипостасях занимаюсь уже десяток лет. Там в определенный момент решили проградуировать шкалу оценок так, чтобы средняя равнялась пяти. В результате нареканий на систему стало заметно меньше. Похожих принципов придерживались организаторы республиканских предметных олимпиад: набрать половину баллов от максимума считалось очень хорошим результатом.

Возможно, такой подход стоит внедрить и в общую школьную практику. Ведь десятибалльная система изначально и задумывалась для того, чтобы дать простор для творчества. В первые годы ее существования нам постоянно объясняли, что высшие оценки предназначены для ситуаций, когда ученики выходят за рамки программы и демонстрируют научный подход, аналитический образ мышления, более глубокие и обстоятельные знания, выходящие за рамки школьной программы. Правда, достаточно быстро эта здравая идея превратилась в соревнование по количеству принесенных рефератов, которые скачивают из интернета. Я считаю, что стоит попытаться внедрить практику, когда "пять" — это максимум, который может быть положен за просто выученный текст из учебника. Следует довести до учеников и их родителей: этот уровень отлично выученного урока. Более высокий балл должен выставляться за действительно глубокое понимание материала и способность свободно им оперировать, за освоение значительного дополнительного материала. И, естественно, ни один ученик не может иметь максимум по всем предметам, если он, конечно, не гений. А гениев, как известно, много не бывает.

Мне кажется, что пока это не сделано, министерство так и будет заниматься перекрашиванием фасадов системы образования. И до тех пор, пока все заинтересованные лица не поймут, что система оценок создана для того, чтобы давать представление о полученных знаниях, а не чтобы чесать за ушком чью-то самооценку, другие реформы у нас попросту невозможны.