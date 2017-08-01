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На смену жаре идут грозы, ливни и град

02.08.2017 11:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг — Sputnik. Сильные ливни и град прогнозируют синоптики на среду в отдельных районах Беларуси, кратковременные дожди и грозы ожидаются на большей части республики.

На смену жаре идут грозы, ливни и град
Гидромет о погоде в Беларуси: жара, грозы, ливни и град

Южный с переходом на западный ветер при грозах будет усиливаться до сильного и порывистого.

Максимальная температура воздуха в течение дня будет держаться на уровне +29..+34°С, по югу до +35..+36°С.

В связи с такой неустойчивой погодой — экстремальной жарой и сильными ливнями, грозами со шквалистым ветром — синоптики объявили на 2 августа оранжевый уровень опасности.

В Минске во второй половине дня синоптики также с большой долей вероятности (до 90%) прогнозируют кратковременный дождь и грозу, местами по городу — сильные ливни, град. Ветер южный, во второй половине дня с переходом на западный умеренный, при грозе возможно шквалистое усиление до сильного порывистого.

Максимальная температура воздуха в столице составит около +32°С.

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Теги: Минск
 
 
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Синоптики прогнозируют осадки во второй половине дня на большей части территории страны, при этом температура воздуха по югу Беларуси может достигнуть +35..+36°С.

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