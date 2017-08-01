Финны наносят ответный удар: обзор смартфона Nokia 5

Nokia 5 — средняя модель в линейке смартфонов финской компании HMD Global. У гаджета металлический корпус, отличная для своего класса камера и достаточная для большинства задач производительность. О других плюсах и минусах устройства читайте в обзоре 42.TUT.BY.

Строгий дизайн

Несмотря на статус среднебюджетного смартфона, Nokia 5 выглядит как настоящий флагман — стильно и строго.









Задняя панель устройства выполнена из цельного куска алюминия с матовым покрытием. За счет этого смартфон легко пачкается и быстро покрывается следами от пальцев. Впрочем, их легко удалить любым мягким кусочком ткани. В ладони Nokia 5 лежит уверенно и при использовании не выскальзывает из рук.

Фронтальную сторону девайса прикрывает защитное 2,5D-стекло (о нем и дисплее подробнее немного позже). Там же находится узкая сенсорная площадка, выполняющая роль клавиши «Домой». В нее встроен сканер отпечатков пальцев.





Работает датчик не очень хорошо — срабатывание происходит примерно за две секунды. Зачастую разблокировать смартфон получается быстрее обычным свайпом по экрану.

Внешний динамик расположился на нижней грани аппарата — к нему претензий нет. Максимального уровня громкости достаточно, чтобы не пропустить звонок на улице. Кроме того, во время игры или просмотра видео спикер не закрываешь рукой.





С качеством звучания в наушниках проблем также нет. Звук объемный и четкий, с достаточным количеством басов. В комплект поставки даже входит простенькая гарнитура. Звучит она посредственно, но как «заглушка» до покупки более качественных наушников вполне подойдет.





Еще одно достоинство Nokia 5 — возможность одновременно использовать сразу две SIM-карты формата nano-SIM и карточку памяти microSD объемом до 256 ГБ.

Бюджетный экран

Разрешение 5,2-дюймового IPS-экрана составляет 1280 на 720 точек, плотность пикселей — 282 ppi.





Сказать, что этого недостаточно для комфортной работы с устройством, нельзя. Отдельные пиксели получится заметить лишь при самом близком рассмотрении и только специально задавшись такой целью.

С цветопередачей дела также обстоят неплохо — цвета лишь немного уходят в теплые оттенки. Единственный минус — инверсия белого при большом наклоне.

В остальном вопросов к качеству картинки нет — максимального уровня яркости хватает, чтобы пользоваться смартфоном даже под прямыми солнечными лучами.





К плюсам также отнесем закаленное стекло Gorilla Glass — за несколько дней тестирования царапин на нем не появилось. Кроме того, на стекло нанесено хорошее олеофобное покрытие. Благодаря этому палец легко скользит по поверхности экрана.

Средняя производительность

Nokia 5 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 430 и дополняется 2 ГБ оперативной памяти. Графический чип — Adreno 505. Более подробные технические характеристики в таблице ниже.





Подобная связка вкупе с практически «голым» Android версии 7.1.1 позволяет смартфону с легкостью справляться со всеми «бытовыми» задачами вроде просмотра видео, серфинга в интернете или работой с приложениями социальных сетей.

Интерфейс не подтормаживает, система работает плавно. Словом, проблем при обычном повседневном использовании не возникает.





Это подтверждают результаты синтетического теста производительности AnTuTu. В нем гаджет набрал немного больше 44 000 очков. Это — средний, но вполне достаточный результат.

Удивительно, но даже при большой нагрузке в «тяжелой» игре WOT Blitz на средних настройках графики частота кадров ни разу не опускалась ниже 50−60 fps. Отличный результат!





За 10 минут игры корпус гаджета слегка нагрелся лишь в верхней части, возле основной камеры. Впрочем, назвать такой нагрев критичным нельзя. Держать смартфон в ладони все еще было комфортно.

До полутора дней от одного заряда

Емкость аккумулятора Nokia 5 составляет 3000 мАч. При активном использовании с постоянно работающим Wi-Fi или мобильным интернетом, GPS, синхронизацией нескольких мессенджеров, социальных сетей и получасом разговоров можно рассчитывать на полтора дня работы от одного заряда.





Но если добавить к этому игры, то на зарядку смартфон, скорее всего, попросится уже к концу рабочего дня. Наши наблюдения подтверждают результаты синтетического теста AnTuTu Tester. В нем гаджет выдал около 7500 очков.

В комплексном тесте автономности ресурса GSMArena смартфон также проявил себя с лучшей стороны и набрал 84 часа. Для сравнения: результат Xiaomi Redmi 4X в этом тесте равняется 80 часам, Meizu M5 — 76 часам.

Из минусов выделим лишь отсутствие технологии ускоренной зарядки. Впрочем, от комплектного адаптера питания смартфон заряжается порядка 2−2,5 часов.

Отличная для своего класса камера

Разрешение основной камеры Nokia 5 составляет 13 Мп, диафрагма — f/2.0. Для бюджетного устройства снимки выходят отличного качества и могут похвастаться хорошим уровнем детализации, минимальным количеством шумов и правильной цветопередачей.

















В сравнении с среднебюджетными смартфонами Xiaomi или Meizu фотографии Nokia явно выигрывают.

В ночное время суток качество фотографий ожидаемо падает. Получить четкий, не размазанный снимок получается не с первой попытки. Впрочем, удавшиеся кадры остается лишь похвалить — даже при недостатке света границы объектов выглядят достаточно четкими.







Фронтальная 8-мегапиксельная камера с широким углом обзора также порадовала. Ее основное преимущество — встроенная система автофокусировки, которой оснащаются даже не все флагманские смартфоны. Качество получаемых селфи можно смело назвать «выше среднего».





Резюме

Nokia 5 — очень сбалансированное устройство. У него отличная для своего класса камера, металлический корпус, качественные динамики и достаточная для большинства задач производительность. Из минусов выделим лишь медленный сканер отпечатков пальцев и дисплей, который при наклоне слегка желтит.

Прямые конкуренты Nokia 5 — смартфоны китайских производителей. Например, Xiaomi Redmi 4X и Meizu M5 . При схожих характеристиках их можно приобрести по более низкой цене. Впрочем, в удобстве использования выигрывает Nokia — сказывается отлично оптимизированная прошивка c «голым» Android.

В продаже в Беларуси Nokia 5 появится 14 августа по цене в 409 рублей. Если вас не смущает его слегка завышенная стоимость или есть желание пользоваться устройством знакомого бренда, то Nokia 5 можно смело рекомендовать к покупке.

За предоставленный на обзор гаджет благодарим компанию «АСБИС» — официального дистрибутора продукции NOKIA в Беларуси. Представители компании не имели возможности повлиять на результат тестирования и не видели материал до публикации.

В таблице ниже — цены основных конкурентов.