В Германии наниматель установил сотрудникам шпионскую программу. История закончилась судом

Чтобы сотрудники не халтурили на работе, шеф установил специальную шпионскую программу. Такой эксперимент в Германии стал причиной судебного разбирательства.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Листать новостную ленту в социальных сетях или проверять личную электронную почту во время рабочего дня для некоторых офисных сотрудников уже давно вошло в привычку. Однако многие не задумываются о том, что такое поведение может закончиться увольнением. Как начальник узнает о трате рабочего времени? Легко: например, с помощью скрытой камеры или специальных шпионских программ. Уже несколько месяцев в Германии ведутся споры о том, как далеко может зайти работодатель.

Отследить каждое нажатие клавиши

В апреле 2015 года начальник одной из компаний в Северном Рейне — Вестфалии сообщил своим подчиненным о том, что теперь на их компьютеры будет установлен кейлогер — программа, которая позволяет отслеживать каждое нажатие клавиш на клавиатуре и периодически делать скриншоты. О своем несогласии можно было сообщить работодателю.

Спустя два дня эти программы уже начали действовать, фиксировали и сохраняли полученные данные. Так начальник смог понять, кто из сотрудников использует компьютер для работы, а кто — для развлечения и личных дел. Одного из веб-разработчиков он и вовсе решил без предупреждения уволить за трату рабочего времени на собственные нужды. Подчиненный помимо своих обязанностей в перерывах разрабатывал компьютерную игру и помогал с документами фирме своего отца. Несмотря на все доказательства, он не признал своей вины, ведь шеф использовал шпионскую программу.

Кейлогеры с указанием времени регистрируют не только ввод текста, но и набор логинов, паролей, рабочую переписку и другие персональные данные, которые не обязательно знать посторонним. После увольнения программист незамедлительно обратился в суд.

Решение суда

Единого закона, касающегося частной переписки в офисе и использования интернет-браузера не по назначению, в Германии не существует. Правила организации могут запрещать в рабочее время сидеть в социальных сетях, звонить по личным вопросам или общаться по корпоративной почте со своими друзьями. Однако эти пункты могут вообще не оговариваться. К тому же руководители компаний вправе решать самостоятельно, будут ли они следить за своими подчиненными. Если сотрудника такой контроль не устраивает, он может обратиться с жалобой в суд.

Трудовой суд первой инстанции оказался на стороне 32-летнего веб-разработчика и расценил его увольнение как несправедливое. В то же время бывший начальник отказался снова брать его на работу и попытался обжаловать такое решение. Но у него не получилось: земельный суд постановил, что данные, полученные с помощью кейлогера, нельзя было использовать. К тому же руководитель нарушил право сотрудника на личную информацию. Недовольный шеф на этом не остановился и опротестовал решение в Федеральном суде по трудовым спорам в Эрфурте.

По решению высшей инстанции в данном случае начальник не имел права просто так начать слежку за коллегами. Если бы у него были подозрения и доказательства того, что его подчиненные халтурят в офисе или занимаются чем-то противозаконным, тогда контроль при помощи шпионских программ был бы обоснованным. Но так как шеф начал следить за сотрудниками без особой причины и к тому же уволил веб-разработчика без предупреждения, суд вынес решение в пользу сотрудника, создав таким образом прецедент. Впрочем, пока неясно, вернется ли программист в эту компанию или же найдет себе новую работу.

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